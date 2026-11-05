Трамп имел все козыри, но проиграл: как президент США сам подставил республиканцев – NYT

Республиканская партия США / © Getty Images

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Еще год назад у Республиканской партии США были благоприятные условия для сохранения поддержки избирателей. Дональд Трамп контролировал исполнительную власть, американская экономика продолжала расти, а ряд инициатив президента оставались популярными. Однако на промежуточных выборах в Конгресс республиканцы потерпели поражение, которого, по мнению обозревателя, можно было избежать.

Об этом говорится в материале The New York Times.

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Как отмечается в материале, поражение Республиканской партии не было неизбежным. Еще в конце октября 2025 г. отдельные опросы показывали рейтинг одобрения Трампа на уровне около 50%.

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На тот момент американская экономика продолжала расти, а администрация президента получила гораздо больше возможностей для реализации своей политики, чем в его первый срок. Трамп усилил контроль над государственным аппаратом, изменил подходы к иммиграционной политике и ограничил федеральные программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Однако, по мнению автора анализа, вместо того, чтобы закрепить эти результаты, президент сосредоточился на противостоянии с оппонентами и все более конфликтных решениях.

Как Трамп потерял поддержку американцев

Одной из причин падения популярности президента обозреватель называет его подход к иммиграционной политике.

Хотя усиление охраны границ остается популярным среди большого числа американских избирателей, методы администрации вызвали недовольство.

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В частности, споры повлекли за собой иммиграционные рейды в Миннесоте. Трамп и представители его администрации неоднократно заявляли о распространенности мошенничества с социальными выплатами среди сомалийской общины штата.

По мнению автора, вместо объяснения необходимости своих решений Белый дом сделал акцент на запугивании и политическом противостоянии, что подорвало поддержку даже тех мер, которые первоначально одобряли избиратели.

Похожую ошибку, по оценке обозревателя, Трамп допустил в борьбе с политикой DEI. Вместо ограничения соответствующих государственных программ его администрация начала навязывать собственные правила университетам и другим учреждениям, что повлекло за собой новые споры вокруг свободы слова.

Внешняя политика и война с Ираном стали ударом по Трампу

Еще более серьезным автор анализа считает просчеты американского президента на международной арене.

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В частности, заявления Трампа о возможном превращении Канады в 51-й штат США, по мнению обозревателя, помогли мобилизовать канадских избирателей против политиков, ранее имевших значительные шансы на победу.

Противостояние с Данией через Гренландию также обострило отношения между Вашингтоном и европейскими союзниками.

Однако наиболее разрушительными для политических позиций Трампа автор называет военные операции против Ирана.

После участия США в ударах по иранским ядерным объектам в июне 2025 года рейтинги президента, по оценке обозревателя, так и не вернулись к прежнему уровню.

Ситуацию усугубила операция «Эпическая ярость», которая началась 28 февраля 2026 года.

По мнению автора, затяжное противостояние с Ираном ослабило международные позиции Вашингтона, обострило противоречия вокруг американо-израильского союза и повлекло за собой экономические последствия.

В частности, рост цен на бензин и дизельное топливо болезненно ударил по американским потребителям, в частности по избирателям, ранее поддерживавшим Трампа.

В результате, как говорится в анализе, даже округа и штаты, где президент уверенно побеждал в 2024 году, на промежуточных выборах отвернулись от республиканцев.

Почему поражение республиканцев стало особенно болезненным

Обозреватель отмечает, что нынешний политический удар по Трампу отличается от неудачи республиканцев на промежуточных выборах 2018 года.

Во время второго срока президент получил значительно большую свободу действий, в частности, благодаря кадровым изменениям в государственных структурах и решениям Верховного суда, расширившим возможности исполнительной власти.

В то же время это означало, что ответственность за последствия принятых решений все больше возлагалась лично на президента.

Главный вывод автора состоит в том, что Трамп проиграл не из-за отсутствия политических возможностей, а из-за того, как ими воспользовался.

По его мнению, избиратели могут соглашаться с отдельными политическими целями президента, но вместе с тем отвергать его методы, постоянные конфликты и последствия внешнеполитических решений.

Выборы в Конгресс США — последние новости

Напомним, на промежуточных выборах в Конгресс республиканцы потерпели сокрушительное поражение, потеряв большинство сразу в двух палатах, а демократы уже готовятся к расследованиям против Трампа и его команды.

После победы демократов на выборах Белый дом выложил фото Трампа и напомнил, что он все еще президент США. Публикацию жестко раскритиковали в Сети.

Также сообщалось, что в ночь выборов в телефонном интервью The New York Times президент заявил, что «совершенно готов» признать результаты промежуточных выборов в Конгресс, и заверил, что ожидает сотрудничества.

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