Трамп ищет виновных в поражении на выборах: кто может стать козлом отпущения

Дональд Трамп / © Associated Press

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Министр обороны США Пит Хегсет может оказаться в числе главных объектов критики со стороны президента Дональда Трампа после неудачных для республиканцев промежуточных выборов в Конгресс. Некоторые советники американского лидера считают, что результаты голосования могли бы быть другими, если бы США не втянулись в войну с Ираном.

Об этом сообщила старший репортер CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс в социальной сети X, сославшись на помощников Дональда Трампа.

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По её информации, некоторые советники президента прогнозируют, что Хегсет станет одной из мишеней для обвинений со стороны Трампа в связи с результатами выборов. По их мнению, именно война с Ираном могла существенно повлиять на политические позиции республиканцев.

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Помимо министра обороны, под потенциальную критику могут попасть командующий Центральным командованием США (CENTCOM) Брэд Купер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Оба военных играли важную роль в консультировании администрации по вопросам войны с Ираном.

Между тем после выборов Трамп неожиданно изменил риторику в отношении причин роста цен на топливо в США. Если раньше американский президент обвинял в этом Украину, то теперь назвал главным фактором Иран. Такое изменение позиции произошло на фоне критики последствий военного противостояния для мирового энергетического рынка.

В то же время Трамп продолжает настаивать на правильности выбранного курса в отношении Ирана. Он убежден, что решения Вашингтона были приняты ради «общего блага», и, несмотря на краткосрочные негативные последствия для мировых цен на нефть, американские действия окажут положительный эффект в долгосрочной перспективе для всей планеты.

Напомним, что промежуточные выборы в США завершились масштабным поражением Республиканской партии Дональда Трампа. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса — Палатой представителей и Сенатом. Такой результат может существенно ограничить возможности американского президента в течение последних двух лет его президентского срока.

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