Трамп исключил военную помощь Украине из бюджета на 2027 год

Дональд Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа не включила финансирование военной помощи Украине в рамках программы «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI) в проект оборонного бюджета на 2027 финансовый год.

Об этом стало известно во время слушаний в Комитете Сената США по вопросам вооруженных сил, которые транслировал телеканал C-SPAN.

Сенаторы напрямую спросили представителей Пентагона, правильно ли они понимают, что бюджетный запрос не предусматривает средств для USAI.

«Да, это правильно, в этом бюджете нет финансирования USAI», — ответил Джулс Херст, исполняющий обязанности главного финансового директора Министерства обороны США.

В то же время общий объем оборонных расходов США, заложенных в проекте бюджета на 2027 год, составляет около 1,5 триллиона долларов. Это рекордный показатель, на 50% превышающий текущий уровень.

Окончательное решение по бюджету будет принимать Конгресс, который еще может внести поправки в этот проект. Окончательная версия ожидается осенью — до 1 октября, начала нового финансового года.

Программа USAI действует с 2016 года и является одним из основных каналов военной поддержки для Украины, позволяя Пентагону размещать заказы на вооружение и технику для Вооруженных сил Украины непосредственно у производителей.

Военная поддержка Украины со стороны США начала расти после российской агрессии в 2014 году. После полномасштабного вторжения общий объем помощи, предоставленной Украине по различным программам, превысил 60 миллиардов долларов.

Однако, с возвращением Трампа в Белый дом в 2025 году, выделение новых пакетов помощи фактически прекратилось, продолжались только поставки в рамках ранее утвержденных ассигнований во времена администрации Джо Байдена. Под давлением демократов в бюджеты на 2025 и 2026 годы были включены лишь символические суммы — несколько сотен миллионов долларов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал политику своего предшественника Джо Байдена, обвинив его в передаче Украине американского оружия на сумму 350 миллиардов долларов.

