Трамп использует историю с Навальным, чтобы выглядеть невинной жертвой в судах – CNN

В издании отмечают, что "авторитарные инстинкты Трампа свидетельствуют о том, что у него больше общего с Путиным, чем с Навальным".

Кандидат в президенты США Дональд Трамп использует историю смерти Алексея Навального в российской колонии для сравнения с собственными проблемами в американских судах.

Об этом пишет CNN.

Трампа несколько дней критиковали оппоненты за его отказ осудить Путина после того, как Навальный скончался в российской колонии при обстоятельствах, которые до сих пор должным образом не объяснены.

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Получив возможность сделать это у Fox News во вторник, Трамп снова продемонстрировал свой привычный отказ критиковать российского диктатора. Тогда экс-президент США связал со смертью Навального свои собственные юридические проблемы.

"Это (политические преследования. – Ред.) происходит и в нашей стране. Мы во многом превращаемся в коммунистическую страну. И вы посмотрите: я – ведущий кандидат, меня обвинили. Меня четыре раза привлекали к ответственности. У меня восемь или дев'ять судебных процессов – все это из-за фактов, что я занимаюсь политикой", – уверял Трамп.

Вспомнив о приговоре суда по гражданскому мошенничеству и штрафу $355 миллионов, Трамп заявил: "это как пример Навального, это образец коммунизма или фашизма".

"На самом деле авторитарные инстинкты Трампа свидетельствуют о том, что у него больше общего с Путиным, чем с Навальным. Абсолютный президентский иммунитет от судебного преследования, который Трамп просит предоставить ему Верховный суд, и его видение неограниченного президентства кажутся более близкими к российской модели, чем к американской", – отмечают в CNN.

Издание называет Трампа "единственным президентом в истории США, пытавшимся бросить вызов воли избирателей после демократических выборов и остаться у власти как российский автократ".

Президент Джо Байден вспомнил об отказе своего предшественника признать Путина виновным в смерти Навального.

"Когда Навальный умер, когда мир считает Путина ответственным, Трамп не смог даже осудить его. Это возмутительно. Суть в том, что республиканцы должны решить, кому они служат, Дональду Трампу или американскому народу", – заявил Байден.

Напомним, что 16 февраля в РФ заявили, что оппозиционер Алексей Навальный скончался в исправительной колонии.

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