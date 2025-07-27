Трамп избежал разрушительной торговой войны с Евросоюзом: о каких тарифах договорились

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп объявил о заключении тарифного соглашения с ЕС, которое положило конец четырехмесячным сложным переговорам между Вашингтоном и Брюсселем и предотвратило разрушительную трансатлантическую торговую войну.

Об этом сообщает The Guardian.

Заключение соглашения состоялось после 40-минутной встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на гольф-курорте Тернберри в Шотландии, куда президент США приехал на выходные.

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«Это решает многие вопросы и было замечательным решением», — сказал Трамп, описывая соглашение, которое также предусматривало согласие ЕС потратить на десятки миллиардов долларов больше на энергетические продукты США, как «мощное соглашение» и «важное» партнерство.

Согласно договору, США будут взимать 15% базовый тариф на большинство экспорта ЕС. Исключение составит только экспорт стали и алюминия, на который сохранится 50% тариф.

В то же время соглашение предотвратило масштабную глобальную тарифную войну, которая назревала из-за угроз Трампа ввести ставки до 50% на все товары ЕС, которые затем он снизил до 30%. Вашингтон установил крайний срок для заключения соглашения — 1 августа.

Однако, сохранение Трампом 50% тарифов на сталь и алюминий может быть плохим знаком для британских производителей стали, которые надеются, что эта ставка будет отменена, когда Трамп встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии в понедельник.

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Сделка, заключенная в Шотландии, вероятно, будет встречена с облегчением финансовыми рынками после открытия в понедельник, после нескольких бурных месяцев, когда инвесторы были напуганы перспективой того, что тарифные войны Трампа могут нанести ущерб мировой экономике.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что было заключено «большое соглашение», которое принесет «стабильность» и «предсказуемость» обеим сторонам. «Две крупнейшие экономики должны иметь хороший торговый поток», — сказала она.

Напомним, решение президента США Дональда Трампа о введении 30% тарифов на импорт товаров из Евросоюза вызвало возмущение у европейских политиков и бизнесменов. Многие призывали к немедленному и жесткому ответу со стороны Брюсселя.