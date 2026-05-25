Трамп изменил свою риторику по Ирану: что заявляет теперь

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не ждет скорого соглашения с Ираном. Он говорит, что переговоры идут конструктивно, но спешить не надо, чтобы не допустить ошибок.

Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети Truth Social, передает BILD.

Трамп отметил, что уже дал соответствующие указания своей переговорной группе.

«Время на нашей стороне. Ошибок быть не должно!» — заявил Трамп.

Такая позиция Трампа отличается от того, что он говорил раньше. До этого президент США, напротив, призвал Тегеран торопиться и предупреждал, что время Ирана уходит.

По данным СМИ США, власти Ирана еще несколько дней будут согласовывать свою позицию. Главный спор на переговорах сосредоточен вокруг ядерной программы. Также предстоящее соглашение должно заставить Тегеран открыть Ормузский пролив и вывезти или уничтожить обогащенный уран.

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил возможность достижения договоренностей в ближайшее время, однако отметил обязательное условие для Вашингтона — документ должен гарантировать право Израиля на самооборону.

Сообщается, что Иран воздерживается от разглашения деталей переговорного процесса. Иранское государственное агентство Irna привело позицию президента страны Масуда Пезешкиана, который очертил границы возможных уступок. По словам Пезешкиана, в вопросах «чести и достоинства» страны компромиссов со стороны Тегерана не будет.

Напомним, ранее администрация президента США предоставила Ирану от пяти до семи дней для завершения переговоров и заключения окончательного мирного соглашения между странами.

Также мы писали, что Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели напряженный телефонный разговор из-за разных взглядов на дальнейшую войну с Ираном и возможность дипломатических договоренностей.

К слову, американский высокопоставленный чиновник заявил, что Иран более склонен к компромиссам, чем к началу военной кампании.

