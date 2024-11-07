Трамп изменит ход войны в Украине, но не за 24 часа — NYT

Деликатные многосторонние переговоры о мире в Украине уже продолжаются в последние месяцы, пишут журналисты.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США политика Вашингтона по поддержке Украины почти наверняка изменится. Но пока невозможно сказать, как именно.

Об этом пишет издание The New York Times.

Журналисты напоминают, что "Трамп со скептицизмом, если не откровенной враждебностью, относится к идее продления помощи США Украине. Также он обещал, что сможет завершить войну за один день — не говоря, как именно. Все это вызывает в Киеве беспокойство, что Трамп будет давить на Украину, чтобы заключить соглашение на невыгодных условиях".

"Его желание достичь соглашения — и, вероятно, скорого — не предвещает ничего хорошего для устойчивой поддержки США", — заявили аналитики Королевского института объединенных служб.

Кроме скептического отношения к дальнейшей поддержке Украины Трамп также с восторгом отзывался о президенте России Владимире Путине, критикуя украинского лидера Владимира Зеленского. Это тоже добавляет нехорошие предположения относительно того, как именно Трамп хочет закончить войну в Украине за один день.

По словам дипломатов, говоривших на условиях анонимности, щекотливые многосторонние переговоры по миру в Украине уже продолжаются в последние месяцы. Как на них повлияет возвращение Трампа в глобальную политику, пока неясно.

Ранее WSJ узнал детали "мирного плана" Трампа. Больше об этом читайте в новости.

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