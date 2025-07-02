Трамп: Израиль согласился на условия 60-дневного прекращения огня в Газе, ХАМАС должен принять соглашение

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на условия , необходимые для окончательного заключения 60-дневного прекращения огня в Газе , и призвал ХАМАС принять предложение .

«Израиль согласился на условия соглашения о прекращении огня – теперь все зависит от ХАМАС. Примите ее – или ситуация только ухудшится», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он также отметил, что Катар и Египет активно помогали согласовывать детали, а американские дипломаты уже готовы представить текст соглашения обеим сторонам.

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«Это лучший шанс для мира на данном этапе, и если он будет потерян – другие возможности будут значительно хуже», – добавил Трамп.

Заметим, министр обороны Израиля Израиль Кац заявил, что во время 12-дневного обострения у Иерусалима не было возможности ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Однако если бы такая возможность возникла, Израиль "уничтожил бы его".

Напомним, между тем Али Хаменеи заявил, что Тегеран дал "пощечину Америке" , а Израиль "практически поставлен на колени и разгромлен ударами Исламской Республики".

Кроме того, Иран раскрыл реальные последствия атаки США на их ядерные объекты . Так, по словам главы МИД страны Аббаса Арагчи, "убытки значительны и серьезны". Заметим, что Тегеран официально прекратил сотрудничество с МАГАТЭ.

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