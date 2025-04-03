Трамп как Рузвельт: The Hill о роковом пороке лидеров США выдавать желаемое за действительное в отношении России

The Hill об ошибке президентов США, тянущейся десятилетиями

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Телефонные разговоры президента Трампа с диктатором Владимиром Путиным напоминают манеру общения Франклина Рузвельта с Иосифом Сталиным во время Второй мировой.

Интересную историческую аналогию о том, как оба американских президента ошибались в отношении Москвы приводит издание The Hill.

Роковая ошибка Рузвельта

Автор статьи напоминает, что в январе 1943 года у Рузвельта появилась возможность спасти страны Центральной и Восточной Европы от советской тирании. Он мог приказать своим войскам атаковать и разгромить немцев, оккупировавших эти страны, подойдя к ним с юга через Балканы.

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Идея заключалась в том, чтобы добраться туда, прежде чем Красная Армия сможет подойти с востока. Примечательно, что за эту стратегию также выступали король Георг VI, Уинстон Черчилль, два высших британских генерала на Средиземноморском театре военных действий и американский генерал Марк Кларк.

На встрече в Овальном кабинете блестящий и «пророческий» стратег по имени Уильям Буллит предупредил президента Рузвельта, что если он не начнет действовать сейчас, то война закончится разделением Европы.

«Билл, я не отрицаю логику ваших рассуждений. У меня просто есть предчувствие, что Сталин не такой человек. Я думаю, что если я дам ему все, что могу, и ничего не потребую от него взамен, благородно он не попытается ничего аннексировать и будет работать со мной ради мира демократии и мира», — отвечал Рузвельт.

Буллит, служивший первым послом в Советском Союзе (1933-36), предупреждал Рузвельта, что нет доказательств того, что Сталин будет работать с ним после войны над демократизацией стран Центральной и Восточной Европы. Аналитик прямо сказал тогдашнему президенту, что его мнение было «продуктом рокового порока по иностранным делам — порока принятия желаемого за действительное».

Однако Рузвельт отверг совет Буллита. На Ялтинской конференции в 1945 г. Сталин высмеял «Декларацию освобожденной Европы», отказавшись предоставить народам Центральной и Восточной Европы право на самоопределение и свободные выборы.

Трамп идет по тропе Рузвельта

В издании предполагают, что подобно ошибке Рузвельта, что Сталин будет его другом и будет работать с ним ради демократии и мира, Трамп верит, что Путин, бывший офицер КГБ, на самом деле является его верным другом.

«Действительно, Путин ответил взаимностью, заявив, что молился вместе со своим священником в церкви после того, как Трамп покушался в Пенсильвании, но не потому, что Трамп в то время был кандидатом в президенты, а потому, что он был так называемым другом Путина», — говорится в статье.

Несмотря на то, что американский президент и российский диктатор говорят о важности дружеских отношений, Путин не спешит договориться о частичном 30-дневном прекращении огня, не говоря уже о полном прекращении огня, отмечает автор статьи.

По данным Washington Post, один из московских аналитических центров прогнозирует, что мирное урегулирование произойдет не раньше 2026 года, когда Владимир Зеленский будет заменен, а правительство Украины заменят более лояльным к РФ, или вообще марионеточным.

Тактика России, проверенная в течение десятилетий

The Hill отмечает, что Москва использует тактику затяжки — часть российско-советского сценария, который используют их переговорщики в течение десятилетий.

«Неторопливость Кремля напоминает сталинскую стратегу промедления по восстановлению Европы после войны. Подобное отношение заставило государственного секретаря Джорджа Маршалла в 1947 году предупредить американский народ, что „пациент тонет, пока врачи советуются“, — отмечают в издании.

По мнению автора статьи, сегодня Украина — это тот «тонущий пациент».

«Путин медленно ведет переговоры. Он выдвинул условия, которые Зеленский не примет. Цель Путина — изменение режима. Время на его стороне. Учитывая слабую экономику России, Трамп имеет рычаги влияния, но, поскольку он страдает недостатком принятия желаемого за действительное, сомнительно, что он изменится и станет по-настоящему жестким с Путиным. Скорее всего, Трамп уступит, допустит смену режима и обвинит в этом Зеленского. Становится ясно, что попытка Трампа быстро договориться о мирном соглашении окажется безуспешной», — пишет The Hill.

Ранее в Белом доме признали, что перемирие между Украиной и РФ не состоится до Пасхи.