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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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587
Время на прочтение
3 мин

Трамп как Рузвельт: The Hill о роковом пороке лидеров США выдавать желаемое за действительное в отношении России

В издании предполагают, что подобно ошибке Рузвельта, что Сталин будет его другом и будет работать с ним ради демократии и мира, Трамп верит, что Путин на самом деле является его верным другом.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
The Hill об ошибке президентов США, тянущейся десятилетиями

The Hill об ошибке президентов США, тянущейся десятилетиями

Телефонные разговоры президента Трампа с диктатором Владимиром Путиным напоминают манеру общения Франклина Рузвельта с Иосифом Сталиным во время Второй мировой.

Интересную историческую аналогию о том, как оба американских президента ошибались в отношении Москвы приводит издание The Hill.

Роковая ошибка Рузвельта

Автор статьи напоминает, что в январе 1943 года у Рузвельта появилась возможность спасти страны Центральной и Восточной Европы от советской тирании. Он мог приказать своим войскам атаковать и разгромить немцев, оккупировавших эти страны, подойдя к ним с юга через Балканы.

Идея заключалась в том, чтобы добраться туда, прежде чем Красная Армия сможет подойти с востока. Примечательно, что за эту стратегию также выступали король Георг VI, Уинстон Черчилль, два высших британских генерала на Средиземноморском театре военных действий и американский генерал Марк Кларк.

На встрече в Овальном кабинете блестящий и «пророческий» стратег по имени Уильям Буллит предупредил президента Рузвельта, что если он не начнет действовать сейчас, то война закончится разделением Европы.

«Билл, я не отрицаю логику ваших рассуждений. У меня просто есть предчувствие, что Сталин не такой человек. Я думаю, что если я дам ему все, что могу, и ничего не потребую от него взамен, благородно он не попытается ничего аннексировать и будет работать со мной ради мира демократии и мира», — отвечал Рузвельт.

Буллит, служивший первым послом в Советском Союзе (1933-36), предупреждал Рузвельта, что нет доказательств того, что Сталин будет работать с ним после войны над демократизацией стран Центральной и Восточной Европы. Аналитик прямо сказал тогдашнему президенту, что его мнение было «продуктом рокового порока по иностранным делам — порока принятия желаемого за действительное».

Однако Рузвельт отверг совет Буллита. На Ялтинской конференции в 1945 г. Сталин высмеял «Декларацию освобожденной Европы», отказавшись предоставить народам Центральной и Восточной Европы право на самоопределение и свободные выборы.

Трамп идет по тропе Рузвельта

В издании предполагают, что подобно ошибке Рузвельта, что Сталин будет его другом и будет работать с ним ради демократии и мира, Трамп верит, что Путин, бывший офицер КГБ, на самом деле является его верным другом.

«Действительно, Путин ответил взаимностью, заявив, что молился вместе со своим священником в церкви после того, как Трамп покушался в Пенсильвании, но не потому, что Трамп в то время был кандидатом в президенты, а потому, что он был так называемым другом Путина», — говорится в статье.

Несмотря на то, что американский президент и российский диктатор говорят о важности дружеских отношений, Путин не спешит договориться о частичном 30-дневном прекращении огня, не говоря уже о полном прекращении огня, отмечает автор статьи.

По данным Washington Post, один из московских аналитических центров прогнозирует, что мирное урегулирование произойдет не раньше 2026 года, когда Владимир Зеленский будет заменен, а правительство Украины заменят более лояльным к РФ, или вообще марионеточным.

Тактика России, проверенная в течение десятилетий

The Hill отмечает, что Москва использует тактику затяжки — часть российско-советского сценария, который используют их переговорщики в течение десятилетий.

«Неторопливость Кремля напоминает сталинскую стратегу промедления по восстановлению Европы после войны. Подобное отношение заставило государственного секретаря Джорджа Маршалла в 1947 году предупредить американский народ, что „пациент тонет, пока врачи советуются“, — отмечают в издании.

По мнению автора статьи, сегодня Украина — это тот «тонущий пациент».

«Путин медленно ведет переговоры. Он выдвинул условия, которые Зеленский не примет. Цель Путина — изменение режима. Время на его стороне. Учитывая слабую экономику России, Трамп имеет рычаги влияния, но, поскольку он страдает недостатком принятия желаемого за действительное, сомнительно, что он изменится и станет по-настоящему жестким с Путиным. Скорее всего, Трамп уступит, допустит смену режима и обвинит в этом Зеленского. Становится ясно, что попытка Трампа быстро договориться о мирном соглашении окажется безуспешной», — пишет The Hill.

Ранее в Белом доме признали, что перемирие между Украиной и РФ не состоится до Пасхи.

Дата публикации
Количество просмотров
587
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