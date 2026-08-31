Трамп копирует Путина: Bloomberg объяснил, чем это грозит США

Трамп повторяет путь Путина / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп в отношениях с Канадой все больше использует подход, напоминающий политику российского президента Владимира Путина по отношению к бывшим советским республикам. Такая стратегия может не усилить позиции Вашингтона, а, наоборот, подтолкнуть союзников к поиску альтернативных партнеров.

Такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Opinion Марк Чемпион в колонке, опубликованной 31 августа.

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По его мнению, недавний срыв торговых переговоров между США и Канадой показывает изменение подхода Вашингтона. Белый дом, считает автор, вел себя не как партнер в переговорах, а пытался навязать соседнему государству собственные условия.

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Чемпион отмечает, что Трамп объясняет пересмотр ранее согласованных торговых договоренностей необходимостью исправить ошибки в прошлом. Однако, по мнению обозревателя, за этим стоит более широкая стратегия — стремление США обеспечить собственные экономические интересы и безопасность Западного полушария посредством давления, а не союзов и «мягкой силы».

Трамп и Путин — чем похожи.

Аналитик провел параллель между подходом Трампа к Канаде и политикой Кремля по отношению к Украине и другим постсоветским государствам.

Автор напомнил, что Москва годами исходила из того, что страны ее так называемого ближнего зарубежья должны учитывать интересы России и не могут самостоятельно определять свои экономические и союзы безопасности.

По мнению обозревателя, схожий принцип прослеживается и в нынешней американской политике по отношению к Канаде.

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При этом он признает, что сравнение с Украиной является крайним сценарием: оно предполагает возможность перехода от экономического давления к более опасной конфронтации.

Однако, по его оценке, именно так часто работает политика принуждения. Когда более слабая сторона осознает свою зависимость от более сильного партнера, давление может не заставить ее подчиниться, а наоборот, подтолкнуть к диверсификации торговли и безопасности.

Украина стала примером того, как Москва теряла влияние

Для подтверждения своего тезиса автор обращается к украинскому опыту.

Эксперт напоминает, что изначально давление России на Киев в значительной степени носило экономический характер. Среди примеров он называет споры по ценам на газ в 2006 и 2008-2009 годах, вмешательство в выборы и фактические торговые ограничения.

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Москва тоже пыталась влиять на языковую политику Украины. Когда экономического давления, устрашения и других инструментов было недостаточно для сохранения лояльных режимов, Россия перешла к территориальным претензиям, начав с Крыма.

Так что, как пишет обозреватель, экономическая зависимость Украины от России существенно сократилась.

В 2021 году на Россию приходилось только 5,1% украинского экспорта и 8,4% импорта, в то время как в 2000 году эти показатели составляли соответственно 24% и 42%.

По мнению специалиста, российская политика в конце концов не принесла Москве ожидаемого результата: вместо усиления влияния Россия теряла его.

Пример Армении

Еще одной иллюстрацией автор называет отношения России с Арменией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается снизить почти полную зависимость страны от Москвы. В 2024 году Ереван приостановил участие в российском военном альянсе — Организации Договора о коллективной безопасности.

На днях, в конце августа, парламент Армении также принял новую правительственную программу на 2026-2031 годы, в которой Россия впервые не указана как стратегический партнер.

Пашинян, победивший в июне на выборах с большим преимуществом, заявил на прошлой неделе, что его правительство в ближайшем будущем может подать заявку на вступление в Европейский Союз. После этого власти планируют вынести вопрос на референдум.

Параллельно Ереван работает над нормализацией отношений с Азербайджаном и Турцией.

Кремль, по словам Чемпиона, пытается оказать давление на Армению, требуя провести референдум по вступлению в ЕС до декабря и предупреждая о возможных последствиях, в частности, потерю доступа к российскому рынку.

Россия потеряла «мягкую силу»

Чемпион считает, что политика принуждения в отношении бывших советских республик в конце концов обернулась против самой России.

По его словам, Москва имела значительный ресурс «мягкой силы» после распада СССР в 1991 году благодаря общей истории, языку, торговле и культурным связям.

Однако вместо развития этих отношений как партнерских Россия начала поддерживать сепаратистские движения, использовать энергетическую и транспортную зависимость как инструмент давления, а затем прибегла к военной силе.

Автор сравнивает этот подход с американской политикой после второй мировой войны. США тогда сделали ставку на план Маршалла, помогая европейским странам стать состоятельными партнерами и торговыми рынками, а не просто пытаясь их контролировать.

Трамп рискует повторить ошибку Кремля

По мнению Чемпиона , у России были определенные исторические причины для политики изоляционизма и силового контроля — в частности, нехватка ресурсов для масштабной экономической программы вроде плана Маршалла и исторический опыт вторжений.

Однако, считает обозреватель, у Трампа таких оправданий нет.

«Его выбор перенять московскую стратегию — это ошибка, которой можно было избежать», — пишет автор Bloomberg.

По его оценке, такая политика уже вредит американским альянсам и заставляет зависимые от США страны Северной Америки и Европы сокращать свою зависимость от Вашингтона по вопросам торговли и безопасности.

Чемпион подытоживает, что давление и принуждение могут дать краткосрочный результат, но в долгосрочной перспективе способны ослабить влияние самого применяющего их государства.

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