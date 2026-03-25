Трамп летит в Китай: о чем будет говорить с Си Цзиньпином
Свой визит в Китай Трамп назвал «событием огромного масштаба».
Президент США Дональд Трамп заявил, что посетит Китай и поговорит с главой КНР Си Цзиньпином 14 и 15 мая, перенеся визит, который был отложен из-за войны с Ираном.
Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.
«Моя встреча с уважаемым президентом Китая Си Цзиньпином, которая первоначально была отложена из-за нашей военной операции в Иране, перенесена и состоится в Пекине 14 и 15 мая», — сообщил он.
Также Трамп анонсировал, что позже в этом году вместе с супругой Меланией примут визит Си Цзиньпина и его первой леди в Вашингтоне.
«Наши представители завершают подготовку к этим историческим визитам. Я с нетерпением жду встречи с президентом Си, которая, я уверен, станет событием огромного масштаба», — самоуверенно сказал президент США.
Как напоминает Reuters, первоначально поездка была запланирована с 31 марта по 2 апреля. Переговоры должны быть широкомасштабными, в частности, направленными на снижение напряженности между крупнейшими экономиками мира по тарифам, а также Тайваню, компьютерным чипам, незаконным наркотикам, редкоземельным элементам и сельскому хозяйству.
Представительница Белого дома Кэролайн Ливитт заверила, что Си Цзиньпин понимает необходимость переноса визита.
Последняя поездка Трампа в Китай состоялась в 2017 году. Визит Трампа станет первой личной переговорной встречей лидеров КНР и США после октябрьской встречи в Южной Корее, где они договорились о торговом перемирии.
Визит Трампа станет первой личной переговорной встречей лидеров КНР и США после октябрьской встречи в Южной Корее, где они договорились о торговом перемирии.