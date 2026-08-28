Директор ЦРУ Джон Рэтклифф / © Associated Press

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Дипломатическая миссия директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию оказалась настолько чувствительной, что о ней не знали даже чиновники Белого дома. Дональд Трамп лично отправил руководителя разведки в Москву, держа в неведении близких помощников и военных руководителей, обычно получающих сведения о таких поездках.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

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После того, как предыдущие дипломатические попытки других уполномоченных посланников не остановили войну в Украине, Трамп решил изменить тактику. Тайный визит Ретклиффа, который прибыл в столицу РФ незамеченным военно-транспортным самолетом C-17 из Латвии, заставил европейских чиновников срочно выяснять детали.

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Ключевые мессиджи и цели секретного визита

Неприкосновенность НАТО

По данным источников WSJ, глава ЦРУ жестко предупредил российские спецслужбы о недопустимости атак на страны НАТО и подчеркнул, что США остаются преданными статье 5 о коллективной обороне.

Возобновление переговоров

Ретклифф обсудил возможность активизации переговорного процесса по завершению войны в Украине. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов ранее отмечал, что эти переговоры могут возобновиться в сентябре.

Давление через Иран

Глава ЦРУ призвал Кремль прекратить экономическое и безопасное сотрудничество с иранским режимом на фоне ужесточения американских санкций против Тегерана.

Оценки разведки свидетельствуют, что Москва могла проверять крепость Альянса с помощью гибридных атак или провокаций. В свою очередь Трамп заверил журналистов, что Путин «не будет нападать на территорию НАТО».

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Источники отмечают, что Трамп избрал именно Рэтклиффа из-за его прямого канала коммуникации с российскими спецслужбами и личного доверия. Целью персонального послания было четко донести Кремлю: стремление Трампа достичь мира в Украине не означает, что США ослабят свои обязательства по безопасности Европы.

Напомним, 25 августа стало известно, что в Москву тайно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В тот же день СМИ сообщили, что США якобы попросили Украину воздержаться от ударов по Москве, Петербургу и северу России во время пребывания делегации.

В то же время, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что война в Украине не была главной темой во время визита директора ЦРУ в Москву.

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