Трамп лично просил Си Цзиньпина помочь завершить войну в Украине — SCMP

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично призвал главу Китая Си Цзиньпина помочь прекратить войну в Украине, стремясь использовать влияние Пекина на Москву.

Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.

По словам людей, знакомых с обсуждениями на прошедшем саммите в Пекине, Трамп сообщил Си, что переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик. Потому американский президент просил, чтобы Си Цзиньпин вернул Путина за стол переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Этот звонок отражал явную потребность Вашингтона привлечь Пекин к своим усилиям по прекращению войны — конфликту, который Трамп сделал центральным элементом своей внешнеполитической повестки после возвращения в Белый дом в прошлом году.

В статье напомнили, что переговорный процесс между Украиной и Россией практически остановился после прямых контактов в Стамбуле в июле 2025 года.

Напомним, 14 мая Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином в Китае. В КНР президента США сопровождали члены его команды по нацбезопасности и экономике.

