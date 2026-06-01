- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 379
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп лично просил Си Цзиньпина помочь завершить войну в Украине — SCMP
Трамп лично обратился в Си Цзиньпин с просьбой помочь завершить войну в Украине и заставить Путина сесть за стол переговоров. СМИ раскрыли кулуары саммита в Пекине.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично призвал главу Китая Си Цзиньпина помочь прекратить войну в Украине, стремясь использовать влияние Пекина на Москву.
Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.
По словам людей, знакомых с обсуждениями на прошедшем саммите в Пекине, Трамп сообщил Си, что переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик. Потому американский президент просил, чтобы Си Цзиньпин вернул Путина за стол переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Этот звонок отражал явную потребность Вашингтона привлечь Пекин к своим усилиям по прекращению войны — конфликту, который Трамп сделал центральным элементом своей внешнеполитической повестки после возвращения в Белый дом в прошлом году.
В статье напомнили, что переговорный процесс между Украиной и Россией практически остановился после прямых контактов в Стамбуле в июле 2025 года.
Напомним, 14 мая Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином в Китае. В КНР президента США сопровождали члены его команды по нацбезопасности и экономике.
Ранее мы писали, что встреча Трампа и главы КНР началась с неловкого момента.
Ранее Кирилл Буданов намекнул на вероятное завершение войны.