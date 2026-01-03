Трамп лично выбирал мрамор для планируемого бального зала Белого дома: продолжается спорный проект реконструкции

Белый дом / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 2 января 2026 года, лично посетил предприятие по продаже мрамора и оникса в штате Флорида, где долго выбирал отделочные материалы для будущего роскошного бального зала Белого дома. По словам представителей компании, он провел там около полутора часов, просматривая образцы камня.

Об этом пишет CNN .

Строительство нового зала происходит на месте бывшего Восточного крыла Белого дома, снесенного в октябре 2025 года в рамках крупного проекта расширения. Общая площадь бального зала превысит 8 630 м2 (90 000 кв. футов), а он предназначен для больших государственных приемов и официальных мероприятий.

По сообщениям, мрамор и оникс для украшения Трамп выбирал белый и розовый, и, по словам сотрудников фирмы-поставщика, президент внимательно относился к подбору камня. Эти материалы должны быть использованы в интерьере зала и смежных пространствах.

Трамп утверждает, что средства на строительство и закупку материалов будут частными, а не на средства федерального бюджета. Стоимость проекта значительно выросла по сравнению с первоначальными оценками: сейчас она приближается к 400 миллионам долларов.

Однако инициатива вызывает критику: сторонние наблюдатели считают, что затраты на роскошную отделку и масштабы реконструкции неуместны на фоне экономических проблем, с которыми сталкиваются рядовые американцы. Некоторые также обращают внимание на споры вокруг процедур получения разрешений и исторической ценности зданий, подлежащих изменению.

Официальные представители Белого дома заявляют, что проект отвечает традициям расширения и модернизации резиденции президента США и что строительство должно завершиться к концу второго срока Трампа в 2029 году.

