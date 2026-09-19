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Трамп лишил CNN, Politico и MS NOW доступа в Белый дом: пригрозил другим
Президент США Дональд Трамп заявил, что запрещает журналистам CNN, Politico и MS NOW доступ в Белый дом, обвинив эти медиа в распространении ложной информации о его администрации.
Президент США Дональд Трамп объявил об ограничении доступа в Белый дом для представителей CNN, Politico и телеканала MS NOW.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social .
Трамп обвинил эти медиа в систематическом распространении, по его словам, «фейковых новостей» о президенте США, его администрации и стране. Речь идет об оценке самого Трампа, доказательств этих обвинений в корреспонденции он не привел.
Американский президент отдельно раскритиковал CNN и MS NOW, а также выдвинул претензии к Politico из-за контракта на подписку, который издание имело с правительством США при предыдущей администрации. Трамп назвал этот контракт «коррупцией», однако это тоже является его собственным утверждением.
По словам Трампа, журналисты этих медиа больше не будут иметь доступ в Белый дом.
При этом глава Белого дома дал понять, что CNN, Politico и MS NOW могут оказаться не последними. Он заявил, что "на очереди" и другие медиа, которые он также обвиняет в распространении ложной информации.
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