Трамп лишил CNN, Politico и MS NOW доступа в Белый дом: пригрозил другим

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп объявил об ограничении доступа в Белый дом для представителей CNN, Politico и телеканала MS NOW.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social .

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Трамп обвинил эти медиа в систематическом распространении, по его словам, «фейковых новостей» о президенте США, его администрации и стране. Речь идет об оценке самого Трампа, доказательств этих обвинений в корреспонденции он не привел.

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Американский президент отдельно раскритиковал CNN и MS NOW, а также выдвинул претензии к Politico из-за контракта на подписку, который издание имело с правительством США при предыдущей администрации. Трамп назвал этот контракт «коррупцией», однако это тоже является его собственным утверждением.

По словам Трампа, журналисты этих медиа больше не будут иметь доступ в Белый дом.

При этом глава Белого дома дал понять, что CNN, Politico и MS NOW могут оказаться не последними. Он заявил, что "на очереди" и другие медиа, которые он также обвиняет в распространении ложной информации.

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