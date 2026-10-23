Трамп, Маск или правительство США: кто действительно блокирует Starlink для Украины и как это подрывает оборону

Дональд Трамп и Илон Маск / © Associated Press

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Вокруг ограничения доступа Украины к военной версии спутниковой системы Starshield от компании SpaceX разгорелся масштабный дипломатический и политический скандал. Администрация Дональда Трампа и миллиардер Илон Маск публично перекладывают ответственность друг на друга.

Между тем, задержки и существенное снижение скорости связи парализовали часть украинских беспилотников, наносящих удары по тылам врага, и создали препятствия для систем противовоздушной обороны. На фоне этих технологических сбоев в стране растут потери среди гражданского населения, а вопрос, кто отдал приказ «прикрутить» Starshield, остается открытым. Издание The Guardian приводит разбор позиций и заявлений всех сторон конфликта.

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Starshield – это специализированная военная версия спутниковой системы Starlink, разработанная компанией SpaceX Илона Маска специально для военных, правительственных и оборонных структур (в частности для Министерства обороны США). В отличие от гражданского, который используется преимущественно для обычного доступа в интернет, Starshield ориентирован на решение боевых и оборонительных задач.

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Дональд Трамп и Белый дом: «Это не мы, это частная компания»

Ограничения Starshield совпали с наихудшим периодом в отношениях между США и Украиной за последние годы. Дональд Трамп публично обвинял Киев в том, что удары украинских дронов по российским НПЗ якобы подняли цены на дизельное топливо для американцев (хотя аналитики отмечают, что большее влияние оказал конфликт США и Израиля с Ираном).

Первоначально Трамп полностью отрицал причастность США к проблемам со спутниками.

«Я не знаю, это кто-то вообще делал, но это был не я, и не думаю, что это делал Илон», — заявил американский президент.

Госсекретарь США Марк Рубио также заверил, что ни президент, ни правительство США не обращались с просьбой изменять параметры работы системы. При этом Рубио перевел ответственность непосредственно на руководителя SpaceX: Президент не управляет этой компанией и не может указывать ей, что делать. Это частный бизнес».

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Впоследствии издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп все же просил Маска восстановить полноценный доступ, после чего президент США заявил журналистам, что связь вернулась. Впрочем, сенатор-республиканец Джон Корнин выразил сомнение, что Маск мог действовать самостоятельно «без как минимум молчаливого согласия Белого дома».

Илон Маск: «Систему контролирует правительство США»

Илон Маск, неоднократно критиковавший украинское руководство, сразу же отрицал собственную инициативу и перевел вину на Вашингтон. В своей сети X он заявил, что комплексы Starshield принадлежат и контролируются именно американским правительством.

«Любые ограничения скорости или использования определяются военными США и в конце концов президентом», — написал Маск.

Однако, по данным источников The Wall Street Journal, приказ снизить скорость работы Starshield отдал лично Маск, хотя инсайдеры расходятся во мнениях относительно того, согласовывалось ли это решение с Трампом.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс вступился за миллиардера, заявив, что Маск «не хочет оказаться в центре войны между двумя государствами без четких указаний от американского правительства».

Владимир Зеленский: «Это спланированная операция и сигнал из Вашингтона»

Украинская сторона изначально отмечала, что ограничения системы приведут к прямым человеческим потерям на фронте и в тылу.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что терминалы Starshield в странах Евросоюза продолжали работать на полной скорости, а ограничения коснулись исключительно территории Украины.

«Другими словами, это спланированная операция. Это был сигнал от американского правительства об ограничении скорости… А технически это сделала компания SpaceX», — подчеркнул президент Украины.

Несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что работа сервиса уже полностью восстановлена «на полную мощность», высокопоставленные должностные лица в Киеве и европейские дипломаты в комментарии для Associated Press опровергли эту информацию, отметив, что по состоянию на сегодняшний день в функционировании Starshield в Украине фактически ничего не изменилось.

Проблемы со Starlink в Украине — последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что оборудование Starlink и Starshield на фронте прекращает работу во время движения на скорости 130-161 км/ч.

Также Зеленский сообщил, что полноценную работу Starlink в Украине до сих пор не возобновили, а Киев ждет новой информации от США.

Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск лично распорядился ограничить работу спутниковой связи Starlink, которую используют украинские военные. Перед принятием решения он общался с президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на это, Илон Маск заявлял, что ограничение работы Starshield для Украины является решением американских властей, а не SpaceX.

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