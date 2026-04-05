"Безумные ублюдки": Трамп с матом набросился на Иран через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп использовал ненормативную лексику, обращаясь к Ирану с требованием разблокировать Ормузский пролив, который является стратегическим морским путем для транспортировки нефти и газа из Персидского залива.

В заметке в своей социальной сети Truth Social в пасхальное воскресенье, 5 апреля, американский лидер в очередной раз пригрозил стране «адом», если этого не произойдет.

«Вторник в Иране станет Днем электростанций и Днем мостов — все в одном флаконе. Ничего подобного еще не было!!!» — написал Трамп, намекая на то, что 7 апреля истекает 10-дневный срок его ультиматума по открытию Ормузского пролива или согласия на заключение мирного соглашения.

После этого президент США прибегнул к грубой лексике.

«Открывайте этот *баный пролив, безумные ублюдки, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!» — говорится в заметке.

Свои угрозы Трамп завершил довольно цинично.

«Хвала Аллаху», — написал он в конце.

Накануне Дональд Трамп напомнил, что истекает время для выполнения одного из его многочисленных ультиматумовИрану и пообещал «ад» в случае игнорирования требований. Он заявил, что у властей Ирана осталось 48 часов до того, как на них обрушится «настоящий ад».

Ранее, 26 марта, президент США Дональд Трамп объявил о временном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Ирана сроком на 10 дней. По его словам, ограничения будут действовать до понедельника, 6 апреля 2026 года, в 20:00 по восточному времени (то есть до 3 ночи 7 апреля по киевскому времени).

При этом американский президент заявил об успешных переговорах, которые якобы продолжаются между США и Ираном.

Напомним, иранские военные ответили на угрозыпрезидента США Дональда Трампа, повторив его риторику об «аде», но уже в адрес Соединенных Штатов и Израиля.

Тем временем Дональд Трамп рассматривает возможность масштабных кадровых перестановок в своем кабинете после увольнения генпрокурора Пэм Бонди. По данным источников в Белом доме, причиной стали политические последствия войны с Ираном, в частности падение рейтингов и рост недовольства избирателей.