Дональд Трамп

В пятницу, 5 сентября, президент США Дональд Трамп подпишет указ об изменении названия Министерства обороны Министерством войны.

Об этом подтвердил представитель Белого дома в комментарии Fox News.

Согласно бюллетеню администрации, указ предусматривает применение названия «Министерство войны» как второстепенного для Минобороны, а также использование термина «министр войны» в отношении действующего главы ведомства Пита Гегсета.

Документ также обязывает Гегсета подготовить законодательные и исполнительные предложения по окончательному закреплению названия «Министерство войны США».

По словам представителя Белого дома, выполнение указа потребует замены вывесок в Пентагоне, изменений на официальных сайтах и даже переименования брифингового зала по вопросам общественных отношений. Кроме того, уже готовятся другие долгосрочные проекты по ребрендингу.

В последние дни Трамп неоднократно заявлял, что считает новое название неизбежным и более точным, учитывая роль США в мире.

Ранее сообщалось, что у администрации Трампа возник конфликт из-за того, что Пентагон тайно саботирует военную помощь Украине, блокируя использование ракет.

Мы ранее информировали, что министр обороны США уволил руководителя Разведывательного управления из-за «потери доверия» после того, как доклад разведки опроверг заявления Трампа по удару по Ирану.