Трамп меняет название Пентагона на Министерство войны — СМИ
Президент США Дональд Трамп планирует официально сменить название Министерства обороны на Министерство войны.
В пятницу, 5 сентября, президент США Дональд Трамп подпишет указ об изменении названия Министерства обороны Министерством войны.
Об этом подтвердил представитель Белого дома в комментарии Fox News.
Согласно бюллетеню администрации, указ предусматривает применение названия «Министерство войны» как второстепенного для Минобороны, а также использование термина «министр войны» в отношении действующего главы ведомства Пита Гегсета.
Документ также обязывает Гегсета подготовить законодательные и исполнительные предложения по окончательному закреплению названия «Министерство войны США».
По словам представителя Белого дома, выполнение указа потребует замены вывесок в Пентагоне, изменений на официальных сайтах и даже переименования брифингового зала по вопросам общественных отношений. Кроме того, уже готовятся другие долгосрочные проекты по ребрендингу.
В последние дни Трамп неоднократно заявлял, что считает новое название неизбежным и более точным, учитывая роль США в мире.
Ранее сообщалось, что у администрации Трампа возник конфликт из-за того, что Пентагон тайно саботирует военную помощь Украине, блокируя использование ракет.
Мы ранее информировали, что министр обороны США уволил руководителя Разведывательного управления из-за «потери доверия» после того, как доклад разведки опроверг заявления Трампа по удару по Ирану.