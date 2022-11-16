Трамп младший предложил прекратить оказывать Украине военную помощь

Сын скандального предыдущего президента США Дональда Трампа, бизнесмен Дональд Трамп-младший, призвал Запад прекратить оказывать Украине военную помощь после того, как ракета упала на территорию Польши и привела к гибели двух человек.

Об этом он написал в Twitter.

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"Поскольку именно украинская ракета поразила нашего союзника по НАТО Польшу, можем ли мы по крайней мере перестать тратить миллиарды на их вооружение сейчас?", — спросил он.

Публикация Трампа-младшего вызвала волну возмущения в комментариях под постом. "Могли ли вы хотя бы один день не быть на стороне России?", "Путин, наверное, тобой гордится", "Сколько денег тебе заплатила Россия".

Сыну Трампа напомнили о подозрениях в связях его отца с россиянами, а также о том, что во время президентства Трампа-старшему едва не объявили импичмент из-за давления на Зеленского.

Падение ракеты в Польше

В польском городе неподалеку от границы с Украиной 15 ноября упала ракета, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ сразу сообщили, что это могли быть российские ракеты. Такое мнение придерживается и украинский президент Владимир Зеленский.

Лидеры ЕС предполагают, что это была российская ракета. В то же время, президент США Джо Байден заявил о наличии информации, свидетельствующей, что эта ракета была запущена не с территории РФ.

Однако западные политики отмечают, чья бы ракета не упала в Польше, причина этого – российские ракетные удары по Украине. Каким может быть ответ России, в Польше проводит консультации с партнерами по НАТО в рамках четвертой статьи Устава Альянса.

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