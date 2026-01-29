Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанести целенаправленные удары по силам безопасности и их лидерам, чтобы поддержать протесты в стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на многочисленные источники.

В частности, два источника агентства в США, знакомые с обсуждениями, заявили, что Трамп хотел создать условия для «смены режима» после того, как в начале января протесты в Иране были жестко подавлены, в результате чего погибли тысячи людей.

Американский лидер рассматривает варианты ударов по командирам и учреждениям, которые Вашингтон считает ответственными за насилие, чтобы дать протестующим уверенность в том, что они могут захватить правительственные здания и здания сил безопасности, утверждают источники.

Трамп еще не принял окончательного решения относительно будущих действий, в частности, стоит ли выбрать военный путь, сообщили один из источников и чиновник США.

Другой источник в США сообщил, что варианты, которые обсуждаются помощниками Трампа, также включают гораздо более масштабный удар по пусковым установкам баллистических ракет, которые могут достичь союзников США на Ближнем Востоке, или против иранских программ обогащения урана.

Это обусловлено тем, что Иран не желает вести переговоры по ограничениям на ракеты, которые он рассматривает как единственное средство сдерживания Израиля, сообщил источник.

Прибытие американского авианосца и вспомогательных военных кораблей на Ближний Восток на этой неделе расширило возможности Трампа относительно потенциальных военных действий после того, как он неоднократно угрожал вмешательством из-за репрессий властей Ирана против протестующих.

Напомним, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты обозначили свою позицию относительно вероятной эскалации напряженности вокруг Ирана. Обе страны отказались предоставить Соединенным Штатам свою территорию и воздушное пространство для возможных ударов по Ирану. Решение касается как авиационных операций, так и использования военной инфраструктуры.