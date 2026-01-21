Трамп может остановить всю поддержку Украины, включая оружие – NYT

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп может полностью прекратить военную и финансовую поддержку Украины, в том числе поставки оружия, если Европа не выполнит его требования по Гренландии.

Об этом пишет The New York Times.

С тех пор как Трамп заговорил о возможной покупке или контроле над Гренландией в Дании, европейские лидеры надеялись, что его внимание быстро переключится на другие темы. Но его угрозы ввести тарифы против восьми европейских стран развеяли эти надежды.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, европейские страны вынуждены осознать, что их безопасность зависит от Соединенных Штатов. "Что произойдет в Украине, если США прекратят свою поддержку? Все это рухнет", - отметил он.

Трамп объявил о введении тарифов на импорт из Европы – 10% с 1 февраля и до 25% с 1 июня, пока Дания не согласится продать Гренландию. Эта угроза экономического давления стала реакцией на военные учения европейских стран на острове.

Аналитики отмечают, что такие действия Трампа ставят Европу в затруднительное положение: трансатлантические отношения оказались под серьезным давлением, а НАТО рискует потерять стратегическую целостность.

Европейские правительства все еще обсуждают возможные ответные меры, среди которых введение собственных тарифов на сумму более 90 млрд евро и экономических ограничений против США. Но применения так называемого "инструмента борьбы с принуждением", позволяющего ЕС вводить торговые ограничения, ограничивать доступ к рынкам и отбирать права на интеллектуальную собственность, до сих пор не произошло.

По мнению экспертов, если Европа хочет сохранить стратегическую независимость, ей следует активно применять эти инструменты, демонстрируя готовность реагировать на экономическое давление и защищать собственные интересы.

Если этого не произойдет, предупреждают аналитики, Трамп может использовать экономические и политические методы принуждения, чтобы заставить Европу подчиниться, что потенциально приведет к масштабным последствиям для Украины и трансатлантической безопасности.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры находятся под давлением Дональда Трампа из-за Гренландии. Обсуждается возможность передачи острова США, что ставит под угрозу единство ЕС и трансатлантический союз.

Также издание Politico писало, что пока Украина страдает от сокрушительных ударов по энергетике, мировые лидеры в Давосе сосредоточились на желании президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию. Киев опасается, что трансатлантический спор окончательно вытеснит вопрос войны на второй план.