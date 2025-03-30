Трамп может остаться президентом США до своего 90-летия: как ему это удастся

Трамп может удержаться на посту главы страны до 2037 года / © Associated Press

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Американский президент Дональд Трамп может удержаться на своем посту до 2037 года из-за 22 поправки Конституции.

Об этом пишет Daily Mail.

Эксперты считают, что Трамп может воспользоваться лазейкой в законе, что предположительно позволит ему возглавлять страну до 90 лет. Для юридической процедуры, с этим связанной, Трампу понадобится целая «армия юристов», которая выполняла бы хитроумные юридические трюки с Конституцией».

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«Зато этот шаг будет зависеть только от толкования одного слова — «выборы» — в 22-й поправке и лояльности одного человека — Венса», — говорится в источнике.

Отметим, что 22 правка Конституции США свидетельствует, что ни одно лицо не может быть избрано на пост президента более двух раз, а лицо, занимавшее пост президента или исполняющее обязанности президента в течение более двух лет срока, на который президентом было избрано другое лицо, не может быть избрано на пост президента более одного раза.

22-я поправка была ратифицирована в 1951 году и стала прямым ответом на то, что тогдашний президент Франклин Делано Рузвельт избирался четыре раза — в третий и четвертый раз во время войны.

Ключевая фраза в поправке утверждает, что «ни один человек не может быть избран на должность президента более двух раз», то есть президент, которого избрали дважды, не теряет возможности впоследствии вновь вступить в должность из-за отставки или смерти другого президента.

Напомним, на днях стало известно, что президент США Дональд Трамп пугает Иран невиданными бомбардировками. Он пообещал разбомбить эту страну, если та не согласится на заключение ядерного соглашения, отказавшись от создания собственного ядерного оружия.

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