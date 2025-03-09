Трамп может отключить поддержку F-35: в Германии опасаются такого решения

В Германии обсуждают потенциальный риск сотрудничества с США в сфере военной авиации после того, как Штаты приостановили помощь Украине и обмен разведданными с Киевом.

Об этом сообщает DW.

В частности, как писали газеты Handelsblatt и Bild, функция быстрого отключения (Kill Switch) американских истребителей F-35 может сделать ВВС Германии зависимыми от президента Дональда Трампа.

В то же время собеседник издания Handelsblatt в военной отрасли призвал не паниковать, назвав такие действия Вашингтона маловероятными.

"В этом случае мы сможем летать на F-35, пока у нас не закончатся запчасти или машины не потребуют обновления системы", — сказал он.

СМИ, однако, напомнили, что ранее у Lockheed Martin уже были проблемы с программным обеспечением для F-35, что привело к отсрочке поставок самолетов для Дании, Норвегии и Бельгии.

Риск "отключения" F-35 прокомментировали ряд германских политиков. Заместитель главы фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йоханн Вадефуль сказал, что консервативные силы не будут отказываться от контракта на истребителе F-35, а его однопартиец Инго Гедехенс призвал тщательно изучить.

"Нам нужно внимательно присмотреться и осторожничать. Если мы тратим столько денег на такую систему вооружения, как F-35, у нас также должна быть возможность самостоятельно решать, как ее использовать", — объяснил Гедехенс.

"На самом деле это может быть хорошей идеей для Берлина — требовать от США железных гарантий по F-35", — сказал бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер.

"Если мы вынуждены беспокоиться о том, что США могут сделать с будущими немецкими F-35 то же, что сейчас делают с Украиной, мы могли бы рассмотреть возможность отмены сделки. Ненадежный поставщик?" – написал Ишингер в соцсети Х 6 марта, имея в виду контракт с декабря 2022 года о покупке Берлином 35 американских F-35.

Первые такие самолеты должны поступить на вооружение ВВС Германии в 2026 году.

"Быстрое отключение у F-35 — это больше, чем просто слухи. Но гораздо проще сделать это через систему планирования миссии, тогда самолет вообще останется на земле", — написал 5 марта в соцсети Х глава прессслужбы немецкой оборонно-промышленной компании Hensoldt Йоахим Шранцхофер.

Ранее Илон Маск заявил, что украинский фронт может посыпаться, если отключит Starlink.

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