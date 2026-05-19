Трамп может открыть новый фронт: в США заговорили об ударе по еще одной стране

Администрация президента США Дональда Трампа все более серьезно рассматривает возможность военных действий против Кубы. Об этом сообщают американские источники, осведомленные с внутренними обсуждениями в Вашингтоне.

Об этом говорится в материале Politco.

По их словам, еще несколько месяцев назад Белый дом в основном делал ставку на экономическое и дипломатическое давление на коммунистический режим в Гаване. Однако теперь настроение в команде Трампа вроде бы изменилось: санкции, топливное давление и демонстрация силы США в Венесуэле и Иране не заставили кубинское руководство пойти на существенные уступки.

Один из собеседников издания заявил, что военный вариант «теперь есть в повестке дня», хотя раньше о нем серьезно не говорили. По его словам, в Вашингтоне ожидали, что власти Кубы окажутся слабее и согласятся на соглашение под давлением США, но этого не произошло.

Какие сценарии рассматривают в Вашингтоне

По данным источников, американские военные планировщики изучают несколько возможных вариантов действий. Речь идет не только о потенциальном задержании отдельных представителей кубинского режима, но и о более широком спектре сценариев — от точечного авиаудара для давления на Гавану до более масштабной наземной операции, направленной на смену власти.

В то же время, немедленных действий пока не ожидают. В Белом доме официально заявляют, что задача Пентагона — готовить разные варианты для президента, но это не значит, что Трамп уже принял решение.

"Это не значит, что президент уже принял решение", - заявил представитель администрации.

По информации источников, Южное командование США в последние недели провело ряд планировочных совещаний по поводу возможных военных действий. При этом Куба расположена всего в 90 милях от побережья Флориды, а США имеют в регионе значительные военные возможности.

Почему давление на Кубу усилилось

Администрация Трампа считает, что кубинские власти не осознают глубины экономического кризиса в стране и не готовы к реальным реформам. В Вашингтоне ожидали, что Гавана согласится на приватизацию части государственных активов, более широкий доступ граждан к Интернету и увеличение иностранных инвестиций.

Однако, по словам знающих собеседников, кубинский режим воспринимает такие шаги как угрозу собственному выживанию.

Государственный секретарь США Марко Рубио в последнее время резко изменил риторику. Если раньше он больше говорил о необходимости экономических изменений на Кубе, то теперь все чаще подчеркивает и политические изменения. В одном из интервью Рубио заявил, что США «дадут им шанс», но выразил сомнение, что траекторию Кубы можно изменить, пока у власти остаются нынешние руководители.

Куба предупреждает о «кровавых последствиях»

На фоне сообщений о возможном усилении давления президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что военная агрессия США против страны может повлечь за собой «кровавую бойню с бесчисленными последствиями».

Кубинские власти также, по данным американских источников, обращаются за дополнительной помощью к России. Москва уже посылала на остров танкер с топливом, что дало Гаване временное облегчение на фоне энергетических проблем.

В Вашингтоне Кубу все чаще описывают как угрозу национальной безопасности США из-за ее связи с Россией и Китаем. Часть экспертов, однако, считает такие оценки преувеличенными.

Решится Трамп на новую операцию

Аналитики предостерегают, что прогнозировать действия Трампа сложно. С одной стороны, его рейтинги находятся под давлением из-за войны с Ираном и роста цен на горючее. С другой стороны, хаос вокруг Ирана может подтолкнуть президента искать новую «скорую победу».

Бывшие американские чиновники предупреждают, что Куба может показаться администрации легкой целью, но военная операция против острова способна обернуться серьезным просчетом.

Это не будет просто. Так бывает всегда. Но это редко останавливает Трампа», — отмечают собеседники, знакомые с дискуссиями в Вашингтоне.

Напомним, в последнее время США существенно нарастили интенсивность разведывательных миссий у берегов Кубы, совершив десятки полетов авиации и беспилотников в последнее время.

