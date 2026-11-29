Дональд Трамп / © Associated Press

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Сближение президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным может оказаться опасным сигналом не только для Украины, но и для всего Запада. Вашингтон рискует подорвать свои позиции, пытаясь договориться с Кремлем именно тогда, когда украинские военные демонстрируют все большую эффективность.

Об этом пишет военный эксперт Гемиш де Бреттон-Гордон в колонке для The Telegraph.

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Трамп сближается с Путиным: почему это опасно

По оценке эксперта, американский президент все настойчивее пытается наладить отношения с российским диктатором. Он называет Путина другом и приглашает его на саммит G20 в Майами. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский, страна которого борется за выживание, по мнению автора, фактически остается в стороне.

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«Какой сигнал это посылает Москве, Киеву и, пожалуй, самое важное, Пекину? Трудно представить более сильный сигнал разобщенности Запада», — отмечает де Бреттон-Гордон.

Особую обеспокоенность у него вызывает роль Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, которым Трамп доверяет сложные геополитические переговоры.

Эксперт называет их неопытными по таким вопросам и предостерегает, что Путин, бывший сотрудник КГБ, десятилетиями манипулировал западными лидерами.

По его мнению, в Вашингтоне могут недооценивать масштабы российской стратегической дезинформации.

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В то же время, де Бреттон-Гордон утверждает, что среди высокопоставленных американских военных есть серьезное разочарование политическим курсом Белого дома. По его словам, военное руководство США осознает угрозу России и последствия возможной победы Путина.

Украина усиливает давление на Россию, но Трамп может помочь Кремлю

По убеждению военного эксперта, нынешняя ситуация особенно опасна из-за того, что Украина демонстрирует не только устойчивость, но и рост военной эффективности.

Он обращает внимание на украинские удары по Керченскому мосту и российской энергетической инфраструктуре, которые, по его оценке, усиливают давление на военную машину Кремля.

Эти операции, считает автор, доказывают, что Россия далеко не неуязвима, а Украина при должной поддержке способна заставить Москву платить все более высокую цену за агрессию.

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Именно поэтому Запад, по мнению де Бреттон-Гордона, должен наращивать военную помощь Киеву и использовать существующие рычаги влияния для достижения справедливого мира.

«Вместо этого Трамп рискует сделать прямо противоположное: протянуть Путину дипломатический спасательный круг именно тогда, когда Украина набирает обороты», — предостерегает эксперт.

Чем могут обернуться уступки Путину

Де Бреттон-Гордон проводит историческую параллель со Второй мировой войной. Он предлагает вообразить, что президент США Франклин Рузвельт согласился бы оставить Адольфу Гитлеру оккупированную Францию в обмен на обещание мира.

По его убеждению, политика уступок агрессору не гарантирует прекращения конфликта, а наоборот может побуждать к новым требованиям.

«В этом и заключается опасность умиротворения. Оно не гарантирует крепкий мир, а побуждает агрессора требовать большего», — отмечает автор.

Эксперт убежден, что Украина не может ждать, пока внутриполитическая ситуация в США изменится, а Запад должен сейчас определиться со своей позицией.

«Нельзя разрешать Путину добиться за столом переговоров того, чего он не смог добиться на поле боя. Украина заслуживает справедливого мира, а не урегулирования, поощряющего агрессию», — подытожил де Бреттон-Гордон.

В США готовятся ограничить влияние Трампа на внешнюю политику

Напомним, по информации The Washington Post, демократы планируют более активно использовать полномочия Конгресса США, чтобы сдерживать внешнеполитические решения президента Дональда Трампа. Речь идет, в частности, о контроле бюджетных расходов и усилении поддержки американских союзников.

Сенатор Тим Кейн заявил, что новый Конгресс будет более решительно отстаивать интересы НАТО. В то же время законодатели рассматривают возможность сокращения предложенного Трампом оборонного бюджета в размере 1,5 триллиона долларов.

Особое внимание уделяется Украине. По данным издания, европейские чиновники призывают американских законодателей усилить военную помощь Киеву и поддержать новые санкции против России. Этот вопрос стал особенно актуален после сокращения администрацией Трампа безопасности помощи Украине в начале 2025 года.

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