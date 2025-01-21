Трамп может положить конец правлению Путина без войны: Time назвал, как это сделать

Новый президент США Дональд Трамп способен "обвалить" экономику России, повторив трюк 40-го президента США Рональда Рейгана, и покончить с правлением Путина без вступления в войну.

Как это сделать, говорится в статье Time.

Автор статьи считает, что у Трампа есть рычаги, чтобы заставить Владимира Путина немедленно прекратить российско-украинскую войну, если он откажется от слабого, непоследовательного экономического давления администрации Байдена.

Также читайте Окончание войны в Украине: какие варианты предлагают западные политики

В издании отмечают, что то, что возвращение Трампа может покончить с правлением Путина, казалось невероятным несколько недель назад. Многие сторонники Украины откровенно опасались, что Трамп может заставить Украину заключить плохое мирное соглашение, равнозначное капитуляции, на фоне часто декларируемых намерений Трампа "окончить" войну до первого дня своего пребывания в должности.

Но похоже, что Трамп подобным образом изменил свою позицию по отношению к Путину, когда узнал, насколько слаба на самом деле российская экономика.

"Проще говоря, российская экономика рушится — Путин уничтожает производительную экономику, чтобы финансировать свою военную машину", — пишет Time.

По мнению журналистов, если диктатор потеряет доходы от нефти, поддерживавшего его последние три года, тогда режим Путина почти наверняка упадет.

Издание отмечает, что Путин уже использовал российские средства на черный день, исчерпав когда-то грозные валютные резервы. Между тем, российский рубль падает как валюта, которую демпингует даже Китай. У российского центрального банка закончилась огневая мощность, и Путин не может сократить расходы, если не лишит средств своей дорогой военной машины.

Россия не может компенсировать потерянный экспорт нефти, поскольку она потеряла 90% своего бывшего экспорта природного газа благодаря тому, что Европа окончательно отошла от зависимости от российского газа. РФ приносит очень мало мировой экономике, кроме экспорта энергоносителей.

"Доходы от нефти являются мощной тормозной точкой для российской экономики, и Трамп понял силу этого рычага так, как не поняла администрация Байдена. Перспективы продаж российской нефти сейчас совсем другие, и прямой экономический крах России выглядит гораздо более вероятным. Благодаря обещаниям Трампа снизить цены нефть и увеличить внутреннюю добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в день, мир больше не будет нуждаться в российской добыче нефти", — отмечают в Time.

Кроме того, издание обращает внимание, что себестоимость российской нефти намного выше, чем, скажем, в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Иране и других крупных производителях нефти. Это связано из-за труднодоступности главных российских нефтяных месторождений в северных регионах РФ.

"История напоминает нам, что эта игрушка экономического давления на Россию успешно работала и раньше. "Холодная война" закончилась в основном из-за неожиданного краха российской экономики, которого многие эксперты не предполагали, но чью уязвимость Рональд Рейган определил скорее интуитивно, чем внимательно. У Трампа есть возможность пробить пропагандистскую пулю Путина и задушить российскую экономику до коллапса, если он захочет это сделать", — заключает Time.

Ранее стало известно, когда состоятся переговоры Украины с командой Трампа.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.