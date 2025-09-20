Трамп может попасть за решетку: Портников назвал причины

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Поражение республиканцев на довыборах в Конгресс станет серьезным ударом для действующего президента США Дональда Трампа.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо.

«Это дорога к импичменту, а дорога к импичменту — это новая дорога в суд», — объяснил он.

Реклама

По словам Портникова, Трамп откровенно симпатизирует диктаторам, ведь сам является «автократом от волос до пяток». Журналист подчеркнул, что американская демократия не позволяет быстро поставить точку, однако в настоящее время мир находится на историческом этапе, когда популисты превращаются в автократов.

Он также спрогнозировал, что даже в случае, если Трамп проиграет выборы в 2029 году или вынужден будет поддержать другого кандидата от республиканцев, демократы могут вернуть власть.

«Представьте себе, что он даже не проиграл лично, а как республиканский кандидат терпит поражение. В США может победить демократ, а также левый демократ. Вы видите, что происходит в Соединенных Штатах сейчас», — отметил Портников.

Он подчеркнул, что на фоне экономического и социального кризиса именно левый кандидат от демократов будет иметь больше шансов.

Реклама

«Такой левый демократ может посадить Трампа в тюрьму даже без судебных решений. Он найдет способ либо отправить его за решетку на всю жизнь, либо убедить общество, что президент находится в тяжелом физическом состоянии, и упрятать его в психбольницу», — сказал журналист.

По его мнению, Трамп сделает все, чтобы сохранить власть, даже если для этого придется сломать демократические институты.

«Все, чем он будет заниматься, это разрушение американской демократии. Когда он призывает лишить лицензий телеканалы, объективно освещающие его действия, это очень показательно», — подытожил Портников.

Ранее сообщалось, что российские власти стремятся повлиять на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы добиться нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой без завершения войны против Украины.

Реклама

Мы ранее сообщали, что медиакомпания Walt Disney Co. сняла с эфира вечернее ток-шоу «Jimmy Kimmel Live!» после резких заявлений ведущего Джимми Киммела об убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка.