Трамп может потерять еще одного союзника?: что грозит политическому будущему Марко Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

Реклама

Государственный секретарь США Марк Рубио оказался в центре политического внимания после промежуточных выборов в Конгресс США. Часть республиканцев видит в нем потенциального кандидата, способного объединить партию и сохранить Белый дом на президентских выборах 2028 года. Тем временем, демократы уже готовят для него серию жестких слушаний в новом составе Конгресса.

Об этом пишет Politico.

Реклама

Марко Рубио может стать кандидатом республиканцев на выборах президента США в 2028 году

Как пишет Politico, после ощутимого поражения на промежуточных выборах Республиканская партия оказалась в сложной ситуации. Внутренние разногласия усилились, а поддержка политики Дональда Трампа снизилась. На этом фоне имя Марко Рубио все чаще упоминается в разговорах о будущем партии и президентской кампании 2028 года.

Реклама

Издание обращает внимание на то, что бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич в соцсетях прямо заявил:

«Количество людей, стремящихся выдвинуть госсекретаря Марко Рубио, просто ошеломляет».

По оценке Politico Рубио имеет несколько политических преимуществ. Он сохраняет популярность среди латиноамериканских избирателей, особенно во Флориде, и не вызывает такого сопротивления среди традиционных консерваторов как некоторые другие представители администрации. Это позволяет ему находить общий язык как со сторонниками движения MAGA, так и с более умеренными республиканцами.

Бывший американский дипломат Людовик Худ, недавно покинувший Госдепартамент, оценил перспективы Рубио так:

Реклама

«Он был бы отличным кандидатом и помог бы Республиканской партии вернуться к консервативным ценностям в широком смысле, согласно настроениям избирателей. Он сообразительный политик и отличный оратор».

Однако перспективы Рубио зависят не только от его популярности. Демонстрируя лояльность Трампу, он укрепляет свои позиции среди сторонников президента, но рискует разделить ответственность за непопулярные решения администрации.

В частности, Рубио признал, что рост цен на горючее повлиял на результаты промежуточных выборов, но защитил решение Трампа по Ирану, назвав его необходимым, хоть и непопулярным.

Республиканский стратег Мэттью Бартлетт описал эту ситуацию жестко:

Реклама

«Если ты в этом Кабинете, на твоих ногах цементные ботинки».

По оценке Бартлетта, Рубио будет крайне сложно дистанцироваться от внешнеполитических решений администрации, особенно в отношении войны в Иране. Он также добавил:

«Дипломатический язык может цениться среди тех, кто носит белые туфли, но на встречах с избирателями уместен прямой разговор, и я не уверен, что сейчас можно дать прямой ответ по Ирану».

Демократы готовят слушания по Марко Рубио в Конгрессе США

Как отмечает Politico, потенциальная президентская кампания Рубио может усложниться из-за усиления контроля демократов над Конгрессом. После победы на промежуточных выборах, они планируют уделить особое внимание деятельности госсекретаря и его роли в принятии внешнеполитических решений.

По информации издания, помощники демократов в Палате представителей и Сенате называют Рубио одним из главных должностных лиц, которых планируют вызвать на слушания. Среди интересующих законодателей тем:

война в Иране;

удары США по лодкам, которые, по утверждению администрации, были связаны с наркокартелями;

соглашения по венесуэльской нефти;

сочетание Рубио должностей государственного секретаря и советника национальной безопасности.

«Он находится на самом верху списка лиц, которые должны ответить перед конгрессным надзором», — сказал Politico один из помощников сенатора-демократа.

Другой помощник из Палаты представителей добавил, что Рубио «старается держать руки чистыми, поскольку понимает политическую невыгодность этой темы. Но он несет ответственность, даже если не управляет этим каждый день».

Как пишет издание, демократы отрицают, что их цель — политическая расправа накануне президентских выборов 2028 года. В то же время они объясняют будущие слушания необходимостью восстановить надзорные функции Конгресса, которыми, по их мнению, республиканцы пренебрегали последние два года.

В ответ в Государственном департаменте заявили, что готовы защищать курс администрации:

«Мы не только защитим свои достижения, но и с гордостью подчеркнем исторические внешнеполитические успехи администрации Трампа».

Представительница Белого дома Лорен Бес со своей стороны предупредила:

«Если демократы решат проводить фиктивные расследования и продвигать радикальную левую политику, они выбирают работу против американского народа».

Отдельным направлением внимания демократов может стать деятельность Рубио в Латинской Америке. Politico отмечает, что госсекретарь сосредоточился на политике по Кубе, переговорах с представителями Венесуэлы после устранения Николаса Мадуро и борьбе с наркокартелями.

Это направление может иметь для Рубио и значение. Успехи в регионе способны укрепить его позиции среди латиноамериканских избирателей. Однако демократы уже подвергают сомнению законность ударов по лодкам и договоренностей по венесуэльской нефти.

Критик войны в Иране Курт Миллс, исполнительный директор журнала American Conservative, особо обратил внимание на заметную сдержанность Рубио после выборов:

«Рубио скажет, что эти промежуточные выборы были о войне? Он вообще что-нибудь скажет? Что-нибудь сделает? Сосредоточен ли он только на себе и Латинской Америке?»

Марко Рубио и выборы президента США 2028: какие препятствия могут помешать его кампании

Сам Рубио публично отвергает разговоры о президентских амбициях. В разговоре с The New York Times он заявил, что планирует оставаться в должности в течение всего срока Трампа.

В Государственном департаменте эту позицию подтвердили еще более категорично:

«На тех, кто об этом писал, будут издеваться в ближайшие недели, когда секретарь Рубио все еще будет с гордостью служить под руководством президента Трампа».

Как отмечает Politico, чем дольше Рубио остается в администрации Трампа, тем больше решений и обстоятельств его работы могут привлекать внимание демократов. Издание предполагает, что в качестве главы Государственного департамента он может стать одним из ключевых должностных лиц во время будущих слушаний в Конгрессе.

Базз Джейкобс, консультировавший Рубио во время его президентской кампании 2016 года, обращает внимание на сложность возможного выхода:

«Если Рубио решит уйти в ближайшее время, чтобы баллотироваться в президенты, ему придется обеспечить осторожный выход из администрации, чтобы это не выглядело как бросание обязанностей во время войны».

По данным Politico, другие потенциальные кандидаты от республиканцев уже начали дистанцироваться от самых непопулярных решений администрации. Вице-президент Джей Ди Венс в своем заявлении назвал войну в Иране главной причиной поражения партии на промежуточных выборах. Губернатор Флориды Рон Десантис охарактеризовал результаты голосования как событие «уровня вымирания» для республиканцев.

Рубио остается одной из заметных фигур администрации Трампа, которую часть республиканцев рассматривает как потенциального кандидата на президентских выборах 2028 года. Однако слушания в Конгрессе, запросы документов и публичное давление могут повлиять на его политический имидж еще до начала избирательной кампании.

Издание напоминает об опыте Хиллари Клинтон, также оказавшейся под пристальным вниманием Конгресса. Теперь, по оценке Politico, в центре внимания демократов оказался Марк Рубио.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что по результатам промежуточных выборов в Конгресс США демократы получили больше мест в Сенате, чем республиканцы, и вернули себе контроль над верхней палатой Конгресса. Это позволило им активнее влиять на работу законодательного органа и усилить надзор за администрацией Дональда Трампа.

На фоне этих политических перемен стали появляться сообщения и о возможных кадровых перестановках в команде президента. В частности, в СМИ обсуждали вероятную замену Марко Рубио в должности государственного секретаря. Сам Рубио отверг слухи об отставке и заверил, что планирует оставаться в администрации до истечения президентского срока Трампа.

Новости партнеров