Трамп может потребовать прекращения огня на время переговоров Украины и России — CNN

Советник новоизбранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц обдумывает несколько вариантов завершения войны между Россией и Украиной. Среди них предложение генерала Кита Келлога, который был советником по вопросам национальной безопасности в первой администрации Трампа и был объявлен кандидатом на роль специального посланника по вопросам этих стран.

Об этом пишет издание CNN.

Стратегия прекращения войны все еще на этапе разработки, но предположительно администрация Трампа может настаивать на временном прекращении огня, чтобы заморозить конфликт, пока обе стороны ведут переговоры. Кроме того, ожидается, что Трамп потребует от европейских союзников и НАТО увеличить свой вклад в финансирование поддержки Украины.

Трамп неоднократно заявлял, что война между Россией и Украиной не началась бы, будь он президентом, и пообещал завершить конфликт, даже указывая, что может сделать это за один день. Однако во время избирательных дебатов он не выразил однозначную поддержку победе Украины и отметил, что может быть целесообразным уступить часть территорий, чтобы достичь мира.

"Я очень рад выдвинуть генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по вопросам Украины и России. Кот провел выдающуюся карьеру в военной и бизнес-сферах, в частности работал на очень важных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала! Вместе мы обеспечим МИР СИЛОЙ и сделаем Америку и мир СНОВА БЕЗОПАСНЫМИ!", — заявил Трамп.

Что предполагает план Келлога

План Келлога по продлению военной помощи Украине предусматривает, что следующие этапы поддержки США зависят от участия Киева в мирных переговорах с Россией и "официальной политики США по прекращению огня и урегулированию украинского конфликта путем переговоров". В то же время, стремление Украины присоединиться к НАТО может быть отложено на неопределенное время, чтобы создать условия для привлечения России к переговорам.

Уолтц также рассматривает другие варианты урегулирования, в частности, идею бывшего посла США в Германии Рика Гренелла по созданию "автономных областей" в Украине. Хотя подробности этого предложения остаются неясными.

"Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вы должны проработать эти детали", — заявил Гренелл.

Еще одна идея, которая выдвигается — позволить России сохранить захваченные территории в обмен на возможное членство Украины в НАТО, хотя такая перспектива отвергается большинством представителей Трампа. В то же время администрация Байдена соглашается с тем, что вступление Украины в НАТО возможно только после завершения войны.

Отметим, что на встрече с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном Уолтц обсуждал вопросы Украины.

Спикер Трампа заявил, что избранный президент будет оставаться преданным прекращению войны.

"Как сказал президент Трамп во время предвыборной кампании, он единственный человек, который может объединить обе стороны для мирных переговоров и работать над прекращением войны и прекращением убийств", — заявил директор по коммуникациям Трампа Стивен Ченг.

Неизвестно, как будет выглядеть окончательная стратегия

Источники из близкого окружения Дональда Трампа предупреждают, что говорить о конкретной стратегии его команды по прекращению войны в Украине пока рано. Трамп известен тем, что часто меняет свои взгляды, особенно в вопросах внешней политики, поэтому вероятно, что планирование по Украине будет гибким и будет меняться в процессе.

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В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время конференции в Будапеште отметил, что скорейшее прекращение войны без надлежащих гарантий безопасности может привести к еще большим потерям для Украины, отмечая негативные последствия мирных соглашений 2014 года.

В своих выступлениях союзники Трампа, в частности, Себастьян Горка, заявили, что новая администрация может увеличить военную помощь Украине для достижения более быстрого прекращения конфликта.

В то же время представители администрации Трампа предполагают, что новоизбранный президент может занять столь же жесткую позицию по отношению к Украине и угрожать прекращением поддержки.

Напомним, политолог Игорь Чаленко считает, что Дональд Трамп может действовать по двум полярным сценариям в отношении Украины.

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