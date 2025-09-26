Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть отмену запрета на использование Украиной американского дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Трамп заявил о своей открытости к этой идее во время кулуарного разговора с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Хотя глава Белого дома не брал на себя никаких окончательных обязательств по отмене действующего запрета, его позиция является заметным сдвигом.

В течение многих месяцев администрация Трампа блокировала использование предоставленных США ракет большой дальности для ударов по военным целям в России. Поэтому Украина сжалилась на невозможность эффективно противостоять агрессии Москвы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой предоставить ракеты Tomahawk во время приватной беседы на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Зеленского, такое современное оружие могло бы вынудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров для заключения мирного соглашения.

Ранее сообщалось, что новое соглашение между США, НАТО и европейскими странами предусматривает закупку оружия для Украины. Однако эксперты предостерегают: ни одна отдельная система вооружений, даже ракеты «Томагавк», не способна кардинально изменить ход войны.

Для эффективного использования ракет «Томагавк» Украине нужны не только ракеты, но и специальные платформы для запуска и инфраструктура.