Трамп может предложить урегулировать войну в Украине 80-летнему генералу: что известно — Reuters

План Келлога по прекращению войны предусматривает замораживание боевых действий на линии фронта и начало российско-украинских переговоров.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить специальным представителем для урегулирования войны в Украине 80-летнего Кейта Келлога, генерал-лейтенанта в отставке. Ранее Келлог представил ему свой план прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих осведомленных собеседников.

План Келлога по прекращению войны предусматривает замораживание боевых действий на линии фронта и начало российско-украинских переговоров. Генерал в отставке разработал его вместе с Фредом Флейцем, ранее работавшим руководителем аппарата Совета национальной безопасности за Трампа.

Согласно предложенной ими стратегии, США сказали бы Украине, что она получит большее американское оружие, только если вступит в мирные переговоры. В то же время, США предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны США. Украина также будет вынуждена отказаться от претензий на членство в НАТО в ближайшее время.

Кейт Келлог был главой аппарата Совета национальной безопасности Белого дома во время президентства Трампа в 2017-2021 годах и советником по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.

Его конкурентом на должность специального представителя по урегулированию войны в Украине называют Ричарда Гренелла, бывшего исполняющего обязанности директора национальной разведки Трампа.

В июле Гренелл выступил с идеей создания "автономных [демилитаризованных] зон" как средства урегулирования конфликта.

Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что координировавший его защиту в суде адвокат Трампа Борис Эпштейн предложил будущему президенту США свою кандидатуру на роль специального представителя по урегулированию российско-украинского конфликта.

"Россия и Украина остановятся"! Первые заявления и новая команда Трампа

Читайте также: