Трамп может принять Лукашенко в США: что известно о планах Белого дома

США планируют пригласить Лукашенко в Белый дом / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность пригласить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Белый дом или резиденцию Мар-а-Лаго. Речь идет о попытке наладить диалог с союзником России.

Об этом пишет Financial Times.

Как передает издание, переговоры о возможной встрече Трампа с Лукашенко длятся уже несколько месяцев.

Об этом заявил спецпредставитель США по Беларуси Джон Коул, однако окончательного решения пока нет.

«Впереди еще много работы, но я думаю, что мы до этого дойдем», — отметил он.

Сам Лукашенко ранее заявлял, что получил приглашение в Мар-а-Лаго для обсуждения «большого соглашения».

Обмен: политзаключенные на ослабление санкций

После возвращения Трампа к власти США активизировали контакты с Минском. В рамках этого процесса было достигнуто освобождение сотен политических заключенных в Беларуси в обмен на частичное ослабление санкций.

В частности, освобождены около 500 политзаключенных, включая известных оппозиционных деятелей. Также США согласились снять часть ограничений с финансового сектора Беларуси и отдельных компаний. Более того, на свободу вышли несколько граждан США и десятки иностранцев.

США могут и дальше отменять санкции против Минска

В Вашингтоне отмечают, что дальнейшее смягчение санкций зависит от действий Минска, в частности, прекращения политически мотивированных арестов.

В то же время в США не уточняют, будут ли установлены конкретные условия для личной встречи Трампа и Лукашенко.

В то же время, эксперты издания скептически оценивают возможность удаления Беларуси от России, учитывая длительные и тесные связи Лукашенко с главой РФ Владимиром Путиным.

А в Вашингтоне подчеркивают, что нынешние шаги носят прежде всего гуманитарный характер и направлены на освобождение политзаключенных и постепенное налаживание диалога.

В настоящее время в белорусских тюрьмах, по данным правозащитников, остаются около 900 политических заключенных.