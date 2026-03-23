- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 217
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп может принять Лукашенко в США: что известно о планах Белого дома
США активизировали контакты с Беларусью после освобождения политзаключенных. Будет ли встреча с Трампом.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность пригласить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Белый дом или резиденцию Мар-а-Лаго. Речь идет о попытке наладить диалог с союзником России.
Об этом пишет Financial Times.
Как передает издание, переговоры о возможной встрече Трампа с Лукашенко длятся уже несколько месяцев.
Об этом заявил спецпредставитель США по Беларуси Джон Коул, однако окончательного решения пока нет.
«Впереди еще много работы, но я думаю, что мы до этого дойдем», — отметил он.
Сам Лукашенко ранее заявлял, что получил приглашение в Мар-а-Лаго для обсуждения «большого соглашения».
Обмен: политзаключенные на ослабление санкций
После возвращения Трампа к власти США активизировали контакты с Минском. В рамках этого процесса было достигнуто освобождение сотен политических заключенных в Беларуси в обмен на частичное ослабление санкций.
В частности, освобождены около 500 политзаключенных, включая известных оппозиционных деятелей. Также США согласились снять часть ограничений с финансового сектора Беларуси и отдельных компаний. Более того, на свободу вышли несколько граждан США и десятки иностранцев.
США могут и дальше отменять санкции против Минска
В Вашингтоне отмечают, что дальнейшее смягчение санкций зависит от действий Минска, в частности, прекращения политически мотивированных арестов.
В то же время в США не уточняют, будут ли установлены конкретные условия для личной встречи Трампа и Лукашенко.
В то же время, эксперты издания скептически оценивают возможность удаления Беларуси от России, учитывая длительные и тесные связи Лукашенко с главой РФ Владимиром Путиным.
А в Вашингтоне подчеркивают, что нынешние шаги носят прежде всего гуманитарный характер и направлены на освобождение политзаключенных и постепенное налаживание диалога.
В настоящее время в белорусских тюрьмах, по данным правозащитников, остаются около 900 политических заключенных.