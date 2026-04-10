Белый дом готовится продлить действие специального разрешения на закупку российской нефти и нефтепродуктов, срок которого истекает 11 апреля. Такой шаг обусловлен стремлением США умерить стремительный рост мировых цен на горючее на фоне войны с Ираном.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ослабление санкций в отношении РФ

В марте Минфин США на месяц смягчил санкции, чтобы унять цены на горючее. Это произошло из-за перекрытия Ормузского пролива, по которому ранее возили 20% мировой нефти. Эксперты уже называют эту ситуацию самым большим сбоем в поставках топлива в истории.

По данным источников, министр финансов Скотт Бессент обсудил этот вопрос с президентом Дональдом Трампом в четверг, 9 апреля. Стороны пришли к согласию о необходимости продления льготного режима, хотя официальных комментариев от Белого дома пока не поступало. Посланец РФ Кирилл Дмитриев заявил, что данное решение позволит вывести на рынок около 100 миллионов баррелей российской нефти.

Сообщается, что решение администрации вызвало критику как со стороны республиканцев, так и демократов. Сенатор-республиканец Джерри Моран призвал не продлевать исключения.

«Отмена нефтяных санкций сейчас выгодна странам, которые хотят нанести нам вред. Иран и Россия активно сотрудничают, чтобы подвергнуть опасности жизнь американцев и других невинных людей», — заявил Джерри Моран.

В свою очередь представители Демократической партии в Комитете иностранных дел Палаты представителей внесли законопроект о приостановлении действия этих исключений.

Законодатели, в частности Грегори Микс, подчеркнули, что такое решение позволит Владимиру Путину обогатиться за счет высоких цен на энергоносители и профинансировать войну против Украины. Они также отметили, что это недопустимо в то время, когда Россия поддерживает атаки Ирана на американских военных на Ближнем Востоке.

Реакция международных партнеров

Вопрос ослабления санкций повлек за собой напряженность в отношениях с союзниками. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выступила против инициативы, подчеркнув, что «сейчас не время ослаблять санкции против России».

В то же время Индия, которая является стратегическим партнером США и сильно зависит от импорта энергоносителей, ожидала продолжения этих исключений для защиты собственной экономики от нефтяного шока. Для администрации Трампа стабилизация цен на топливо остается приоритетом во внутренней политике в преддверии прошедших в ноябре промежуточных выборов в Конгресс.

Санкции на нефть РФ — последние новости

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США обновило санкционные правила, разрешив подготовку к продаже международного подразделения российской компании «ЛУКойл». Новая лицензия от Офиса по контролю за иностранными активами будет действовать до мая, открывая путь к крупным соглашениям.

Впоследствии Министерство финансов США исключило из санкционных списков три российских судна.

Тогда Дональд Трамп объяснил, что отменил санкции на нефть, чтобы «снизить цены, пока ситуация не уладится».