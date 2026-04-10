Трамп может расколоть НАТО, оставив США членом Альянса - Axios

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Даже если США останутся членом НАТО, риторика и поведение американского президента Дональда Трампа угрожают подорвать доверие между союзниками.

Об этом пишет издание Axios.

«Среди многих европейцев уже достаточно хорошо понятно и вызывает опасения, что даже если США останутся в НАТО, это будет ненадежно», — сказал в комментарии Марк Веббер, профессор международной политики Бирмингемского университета.

Реклама

Как известно, президент США не может объявить выход из НАТО без решения Конгресса, согласно закону принятому в 2023 году.

Однако, по словам бывшего американского посла в НАТО Иво Даалдера, риторика Трампа ставит под сомнение, что США выполнят свои обязательства по коллективной обороне согласно статье 5.

Даалдер предупреждает, что подрыв этого доверия будет продолжаться и после «эры Трампа», указывая на недавние опросы, которые показывают прохладное отношение Республиканской партии к членству в НАТО.

Кроме вывода американских войск из Европы, Трамп может наказать союзников, изъяв американских офицеров из командования НАТО или испортив дипломатический прогресс, отказавшись от консенсуса — процесса, который альянс использует для принятия решений.

Реклама

В то же время такое решение может иметь негативные последствия для самих США.

«Нет такого наказания, которое мы собираемся применять к НАТО или союзнику, которое не повредит и нам», — заявил Джим Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны по вопросам европейской политики и политики НАТО.

По его словам, перемещение американских баз или войск будет влиять на обороноспособность США и будет означать дополнительные расходы на новую инфраструктуру, учебные полигоны и казармы.

«Ни с финансовой, ни с военной точки зрения это не имеет смысла», — утверждает Даалдер.

Реклама

Конфликт Трампа с союзниками по НАТО — последние новости

Напомним, Дональд Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте и раскритиковал союзников за отказ поддержать США в конфликте с Ираном. Президент США даже намекнул на возможную месть за такую позицию Европы.

Источники Reuters в Белом доме сообщили, что Соединенные Штаты могут сократить количество своих военных в Европе из-за напряженных отношений с союзниками по НАТО.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что недавние заявления президента США Дональда Трампа, ставящие под сомнение роль НАТО, нанесли ущерб Альянсу больше, чем действия президента России Владимира Путина за несколько лет.