Трамп может сократить войска США в Европе ради соглашения с Путиным
Президент США Дональд Трамп предположил сокращение американских войск в Европе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть возможность сокращения военного присутствия Соединенных Штатов в Европе, если это поможет уговорить российского диктатора Владимира Путина пойти на мирное соглашение в Украине.
Об этом он сказал журналистам в ходе пресс-конференции.
Отвечая на вопрос о потенциальном уменьшении контингента, в частности, в Польше. По его словам, такой вопрос ему раньше не задавали, но он «подумал бы об этом позже».
«Я подумаю об этом позже. Мне этот вопрос не задавали», — отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с Путиным, потому что хочет «посмотреть ему в глаза» и попытаться остановить войну в Украине.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Путин захватил бы всю Украину, будь он главой Соединенных Штатов.