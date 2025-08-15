ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

Трамп может сократить войска США в Европе ради соглашения с Путиным

Президент США Дональд Трамп предположил сокращение американских войск в Европе.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть возможность сокращения военного присутствия Соединенных Штатов в Европе, если это поможет уговорить российского диктатора Владимира Путина пойти на мирное соглашение в Украине.

Об этом он сказал журналистам в ходе пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о потенциальном уменьшении контингента, в частности, в Польше. По его словам, такой вопрос ему раньше не задавали, но он «подумал бы об этом позже».

«Я подумаю об этом позже. Мне этот вопрос не задавали», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с Путиным, потому что хочет «посмотреть ему в глаза» и попытаться остановить войну в Украине.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Путин захватил бы всю Украину, будь он главой Соединенных Штатов.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie