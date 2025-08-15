Трамп может сократить войска США в Европе ради соглашения с Путиным

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть возможность сокращения военного присутствия Соединенных Штатов в Европе, если это поможет уговорить российского диктатора Владимира Путина пойти на мирное соглашение в Украине.

Об этом он сказал журналистам в ходе пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о потенциальном уменьшении контингента, в частности, в Польше. По его словам, такой вопрос ему раньше не задавали, но он «подумал бы об этом позже».

«Я подумаю об этом позже. Мне этот вопрос не задавали», — отметил Трамп.

