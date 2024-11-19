Решение об ATACMS может стать последним внешнеполитическим шагом Байдена перед истечением его срока полномочий.

Президент США Джо Байден принял важное решение, позволив Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории России.

Об этом пишет The New York Times.

Ранее Байден избегал разрешения на использование этих ракет из-за опасений, что это может спровоцировать прямое военное столкновение между США и Россией. Однако изменения в ситуации заставили пересмотреть позицию. авиаудар по Украине. Это подтолкнуло Байдена к действию, несмотря на риски для новой администрации, которая войдет в январе.

Ракеты ATACMS с дальностью до 300 км дадут возможность Украине поражать важные российские военные объекты, в том числе базы, склады боеприпасов и логистические узлы.

Украина уже использует ATACMS для ударов по оккупированным территориям, таким как Крым, и регулярно запускает дроны в глубь России, однако теперь официальное одобрение США предоставляет новый уровень легитимности этим действиям.

В то же время Кремль выразил жесткую реакцию: представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что этот шаг является "качественно новым уровнем эскалации". может еще больше обострить конфликт.

Эксперты предполагают, что применение ATACMS и других западных систем вооружения, таких как танки Abrams или истребители F-16 вряд ли кардинально изменит ход войны, однако поможет Украине замедлить наступательные действия России.

В любом случае Трамп сможет вернуться в "красный свет" для ATACMS, когда вступит в должность 20 января. Во время кампании он заявлял, что быстро завершит войну, хотя так и не объяснил, как именно. внимание Трампа, утверждая, что решение Байдена сузило его возможности для переговоров и поставило его перед угрозой глобального противостояния.

Впрочем, последний шаг Байдена на международной арене может также помочь украинцам убедить Трампа, что при надлежащем вооружении и способности противостоять России урегулирование путем переговоров станет более вероятным.

Напомним, журналист Виталий Портников заявлял, что Пекин в настоящее время сдерживает Москву от использования ядерного оружия.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России в ответ на решение России привлечь северокорейские войска к боям в Курской области.

В свою очередь Китай выступил за мирное разрешение войны в Украине после того, как США разрешили Украине применять американские ракеты большой дальности для поражения военных объектов на территории России.

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