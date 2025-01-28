Трамп может вскоре провести первую встречу с иностранным лидером после инаугурации – CNN

Трамп до этого времени проводил только телефонные разговоры с иностранными лидерами.

Новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может в скором времени провести первую встречу с иностранным лидером после своей инаугурации. Сообщается, что Трамп встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом пишет CNN.

В то же время издание пишет, что в настоящее время продолжается планирование возможного визита и дата проведения пока не назначена.

Журналисты пишут, что лидеры двух стран обсудили визит Нетаньяху в Вашингтон во время телефонного разговора, который состоялся несколько дней перед инаугурацией на прошлой неделе. детали встречи.

В свою очередь пресс-секретарь Нетаньяху сообщил в социальных сетях, что официального приглашения на визит не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт объяснил, когда может состояться встреча Трампа и Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский рассказал о ребусе, который придется решать Трампу.

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