Трамп может вскоре провести первую встречу с иностранным лидером после инаугурации – CNN

Трамп до этого времени проводил только телефонные разговоры с иностранными лидерами.
Новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может в скором времени провести первую встречу с иностранным лидером после своей инаугурации. Сообщается, что Трамп встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Об этом пишет CNN.
В то же время издание пишет, что в настоящее время продолжается планирование возможного визита и дата проведения пока не назначена.
Журналисты пишут, что лидеры двух стран обсудили визит Нетаньяху в Вашингтон во время телефонного разговора, который состоялся несколько дней перед инаугурацией на прошлой неделе. детали встречи.
В свою очередь пресс-секретарь Нетаньяху сообщил в социальных сетях, что официального приглашения на визит не поступало.
Напомним, ранее сообщалось, что эксперт объяснил, когда может состояться встреча Трампа и Путина.
Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский рассказал о ребусе, который придется решать Трампу.
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