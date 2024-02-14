Трамп может заключить соглашение с Путиным, а в Европе боятся и готовятся — NYT о страхах союзников Украины

Возмущенная заявлениями Трампа о поощрении России к наказанию некоторых членов НАТО, а также негативно настроенная на военные перспективы Украины, Европа сталкивается с беспокойством о собственной безопасности.

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заложил фундамент нового завода по производству боеприпасов, отметив шаг, который позволит стране восстановить почти полностью истощенный арсенал артиллерийских снарядов.

Но, несмотря на то, что он назвал это открытие еще одним ответом Германии на вторжение России в Украину, которое началось два года назад, это также стало упоминанием о том, насколько медленной была европейская реакция. Пройдет год, прежде чем новый завод сможет производить 50 000 патронов в год, с надеждой удвоить этот показатель в 2026 году.

Об этом пишет The New York Times.

Это слишком мало и слишком поздно, чтобы помочь Украине в момент наибольшей потребности, и именно в то время, когда собственный пакет помощи Вашингтону может пошатнуться. И, возможно, слишком поздно для Европы в целом, поскольку лидеры предупреждают, что кремлевский диктатор Владимир Путин, если ему удастся захватить и удержать хотя бы часть Украины, может попытаться испытать на прочность обязательства НАТО защищать каждый сантиметр своей территории в ближайшие годы.

Страхи Европы

Эти реалии и новые сомнения по поводу долгосрочной стратегии Украины станут предметом дебатов между членами Альянса на этой неделе, сначала между министрами обороны стран НАТО, которые соберутся в Брюсселе в среду и четверг, а затем на открытии ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

На прошлогодней конференции говорилось, стоит ли Украина на пороге огромного успеха и может ли она восстановить границы, которые существовали два года назад. В этом году ожидается, что президент Владимир Зеленский выступит перед группой впервые с момента вторжения в его страну.

Он, без сомнения, будет просить своих западных поклонников — особенно Европу — об артиллерии, средствах противовоздушной обороны и беспилотниках, в которых Украина нуждается лишь для того, чтобы удерживать нынешнюю линию фронта в жестокой войне на истощение.

Это не то, на что рассчитывали западные союзники, когда снова собрались в Мюнхене. Долгожданное контрнаступление Украины не смогло прорвать линию за линией российских окопов и мин, а постоянное наблюдение с помощью беспилотников уничтожило какую-либо надежду на неожиданные атаки, заявили украинские генералы.

В то время как Россия и ее союзники производят огромное количество снарядов, танков и беспилотников, Украина вынуждена обороняться, нормируя свои артиллерийские снаряды и выискивая на мировых рынках вооружения остатки запасов.

Даже после того, как во вторник, 13 февраля, Сенат принял пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, его одобрение Палатой представителей находится под вопросом, а высокопоставленные европейские чиновники в сфере обороны заявляют, что их собственные арсеналы истощены до столь опасно низкого уровня. что им осталось очень мало, что можно предоставить.

Трамп

Над всем этим нависает груз американских президентских выборов, последствия которых ощущаются даже сейчас.

Реплика бывшего президента Дональда Трампа в субботу о том, что он скажет россиянам "делать все, что им вздумается" с недостаточно тратящими на армию союзниками, попала в заголовки газет по всей Европе. Это была беспрецедентная атака на солидарность Альянса, вызвавшая шоковую волну среди лидеров.

На совместной пресс-конференции в Берлине с новым премьер-министром Польши Дональдом Туском в понедельник Шольц сказал: «Обещание НАТО о защите применяется безоговорочно. Все за одного, один за всех”.

Шольц не назвал имени Трампа, но сказал, что он "совершенно уверен" в том, что НАТО жизненно необходима для трансатлантической безопасности. "Мы придерживаемся этого, президент Соединенных Штатов придерживается этого и я уверен, что американский народ также будет этого придерживаться", — выразил надежду немецкий лидер.

«Позвольте мне выразиться на этот счет четко, — сказал он. — Любая релятивизация гарантий помощи со стороны НАТО безответственна и опасна и исключительно в интересах России. Никому не разрешено играть или заключать соглашения с безопасностью Европы. Мы будем укреплять НАТО ради безопасности Европы”.

Туск сказал, что слова Трампа были "холодным душем" и отметил, что Польша тратит 4% своего экономического производства на оборону: "Мы в Европе должны четко ожидать, что наши партнеры, в том числе по другую сторону океана, будут уважать этот принцип".

На социальной платформе Х он был еще откровеннее. «Уважаемые американские сенаторы-республиканцы, – написал господин Туск, – Рональд Рейган, который помог миллионам из нас отвоевать нашу свободу и независимость, сегодня, по-видимому, переворачивается в могилу. Вам должно быть стыдно.

"Поражение-поражение"

Итак, тема нынешней Мюнхенской конференции — «поражение-поражение» — кажется, суммирует растущую обеспокоенность Европы, когда она открывается в пятницу. Европейские лидеры озабочены непредсказуемостью Трампа и его очевидной готовностью заключать соглашения с Путиным, не привлекая Украину и ее соседей.

Но они также отдают себе отчет, что даже если Трамп проиграет, дни, когда большие пакеты помощи и вооружения для Украины проплывали через Конгресс, скорее всего, закончились — и эра американской железной гарантии безопасности также может закончиться.

Это означает, что Европе, чьи будущие обязательства перед Украиной уже сейчас больше, чем у Вашингтона, придется тратить гораздо больше на собственную оборону и готовиться к возможности уменьшения роли США в НАТО.

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Но маловероятно, что Европа сможет заменить Соединенные Штаты в качестве гаранта безопасности в ближайшем будущем — и не без резкого увеличения военных расходов, превышающих целевой показатель НАТО в 2% от экономического производства, которого придерживаются только 11 из 31 члена альянса.

Этот дефицит является источником критики Трампа. Но европейцы подозревают, что в основе этого лежит его давний восторг Путиным и пренебрежение к Украине.

В среду НАТО объявила, что 18 стран достигнут 2-процентного показателя в этом году.

Однако цифры рассказывают только часть истории. Главной защитой Европы является американский ядерный арсенал, включая оружие, хранящееся от Германии до Турции, но оно не имеет смысла, если есть сомнения, что Соединенные Штаты на самом деле придут на помощь даже самой маленькой или уязвимой из стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, похоже, пытался подчеркнуть уже нанесенный ущерб, заявив в воскресенье: “Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, в том числе и безопасность США, и подвергает американским и европейских солдат на повышенный риск”.

И на данный момент, по словам Клаудии Майор, эксперта по обороне Немецкого института международных отношений и безопасности, Европа не может защитить себя от России в обычном конфликте без помощи Соединенных Штатов.

По словам Армина Паппергера, генерального директора компании, строящей завод по производству боеприпасов, Европе понадобится 10 лет, чтобы восстановить вооруженные силы, которые атрофировались в период после окончания холодной войны и чьи арсеналы были истощены в спешке по спасению Украины, чтобы быть по-настоящему. готовы к борьбе с Россией.

Но даже для того, чтобы быть "в порядке", сказал он в интервью BBC, понадобится три-четыре года увеличения военных расходов и производства.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которую Россия только что объявила "разыскиваемым" преступником, сказала, что замечания Трампа были "чем-то, что, возможно, разбудит некоторых союзников, которые не сделали этого".

Действительно, то, чего добился Трамп, это ускорение дискуссии о том, как будет выглядеть НАТО без Соединенных Штатов в ее центре.

Анналена Бербок, министерша иностранных дел Германии, встретилась в понедельник под Парижем со своими польским и французским коллегами Радославом Сикорским и Стефаном Сежурном в рамках возрождения того, что иногда называют "Веймарским треугольником".

В совместном заявлении эти трое хорошо уловили европейские настроения, отметив, что встреча проходит во время "двузначности, непредсказуемости, неопределенности и нестабильности".

Хотя создание большей определенности и стабильности потребует гораздо больших затрат, НАТО все еще дискутирует о том, стоит ли ставить перед собой новую и высшую цель.

Это делает общую европейскую оборону чем-то вроде стремления, сказал Дэниел Фиотт из Брюссельской школы управления. "Сентиментов недостаточно" для европейцев, сказал он: "Иначе они останутся на уровне аналитических центров". Действия, реальные действия, пожалуйста!

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