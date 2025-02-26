Трамп: мы договоримся с Россией и Украиной о прекращении убийств

Трамп похвастался, что очень успешно ведет переговоры с Россией и Украиной о прекращении войны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты вернут свои деньги, которые предоставили Украине и остановят войну.
Об этом он сказал на первом заседании своего кабинета министров.
"Мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением. Это будет очень большое соглашение по редкоземельным металлам и другим вещам. Все уже согласовано. Мы довольны этим", – говорит глава Белого дома.
Трамп говорит, что "американские налогоплательщики не должны платить счета" за деньги, которые США дали Украине после вторжения России.
"Мы очень успешно ведем переговоры с Россией и Украиной... Самое главное то, что мы договорились с Россией и Украиной, чтобы прекратить убивать людей. Молодые украинские солдаты и молодые российские солдаты больше не будут гибнуть, а также мирные жители. Они (здесь непонятно, кого Трамп имел в виду – администрацию Байдена или украинскую власть – Ред.) не общались с Путиным два года. Будем держать вас в курсе", – добавил он.
Ранее Дональд Трамп назвал дату встречи с Владимиром Зеленским.
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