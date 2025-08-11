Трамп на встрече с Путиным потребует остановить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным он будет настаивать на остановке военных действий России в Украине.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

«Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и скажу ему: «Ты должен закончить эту войну, ты должен ее прекратить», — сказал президент США.

Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Путиным на Аляске — «признак уважения», потому что российский диктатор согласился поехать в другую страну.

Он рассказал, что встретится с Путиным, чтобы понять его позицию по конфликту, и в случае справедливого соглашения будет информировать об этом европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер подчеркнул, что из уважения к Путину будет звонить ему первому. По его словам, 88% украинцев по результатам опроса поддерживают мирное урегулирование.

Напомним, ранее мы писали о том, что Трамп заявлял, что его встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Аляске, которая состоится 15 августа, будет «пробной».