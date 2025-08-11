- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 305
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп на встрече с Путиным потребует остановить войну в Украине
Президент США объявил о планах обсудить с Путиным вопрос мира в Украине.
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным он будет настаивать на остановке военных действий России в Украине.
Об этом он заявил во время пресс-конференции.
«Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и скажу ему: «Ты должен закончить эту войну, ты должен ее прекратить», — сказал президент США.
Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Путиным на Аляске — «признак уважения», потому что российский диктатор согласился поехать в другую страну.
Он рассказал, что встретится с Путиным, чтобы понять его позицию по конфликту, и в случае справедливого соглашения будет информировать об этом европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер подчеркнул, что из уважения к Путину будет звонить ему первому. По его словам, 88% украинцев по результатам опроса поддерживают мирное урегулирование.
Напомним, ранее мы писали о том, что Трамп заявлял, что его встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Аляске, которая состоится 15 августа, будет «пробной».