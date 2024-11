Трамп победил на выборах в США – Fox News

Кандидат в Президенты США Дональд Трамп набрал 277 голосов избирателей (при необходимых для победы 270).

Об этом сообщает канал Fox News.

Спикер Палаты представителей Джонсон объявил Трампа избранным президентом США.

Кроме этого, по предварительным результатам выборов в Конгресс США, Республиканская партия получила большинство мест в Сенате, получив 51 место, тогда как Демократическая партия имеет 43 или 42 места в зависимости от источника. Таким образом, республиканцы обеспечили контроль над верхней палатой Конгресса на следующий год. Ранее большинство в Сенате принадлежало демократам с 51 местом против 49 у республиканцев.

Большинство республиканцам обеспечило победу их кандидатов в Западной Виргинии и Огайо. Так, в Западной Виргинии на выборах победил республиканец Джим Джастис. А в Огайо побеждает республиканец Берни Морено.

В Палате представителей, по данным The New York Times, республиканцы сейчас имеют 176 мест, а демократы — 139. Агентство Associated Press сообщает о 178 местах у республиканцев и 143 у демократов. Для получения большинства в нижней палате нужно получить 218 мест.

Напомним, что в США готовятся к возможным беспорядкам после выборов. Чиновники разных правительственных структур проводят встречи и готовятся к возможным насильственным действиям в связи с сертификацией выборов Конгрессом 6 января.