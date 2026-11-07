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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп набросился на демократов и заговорил об импичменте: детали нового заявления

Дональд Трамп публично обвинил представителей Демократической партии в давлении и угрозах импичментом высокопоставленным должностным лицам правительства США, в частности Генеральному прокурору.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выступил с острой критикой в адрес Демократической партии, обвинив ее представителей в системном давлении и угрозах импичментом высокопоставленным должностным лицам американской администрации.

Об этом Трамп сообщил в своем сообщении в соцсети.

По словам главы Белого дома, оппозиционные политики прибегают к шантажу и пытаются запугать ключевых чиновников системы юстиции Соединенных Штатов.

«Демократы ходят вокруг и угрожают многим людям, в частности Генеральному прокурору Соединенных Штатов и другим, импичментом и многими другими формами давления», — заявил Трамп.

Заявление Трампа стало очередным эпизодом обострения политической борьбы между республиканцами и демократами в Вашингтоне вокруг деятельности Министерства юстиции и ключевых расследований в стране.

Напомним, после победы на промежуточных выборах демократы готовятся использовать контроль над Конгрессом США, чтобы добиться новой военной помощи Киеву, усилить санкции против России и расследовать решение администрации Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия одержала бы сокрушительную победу на выборах, будь его имя в бюллетенях. Такое сообщение его команда разослала от имени президента пользователям американских мобильных сетей.

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