Трамп набросился на Испанию из-за позиции в войне с Ираном: как отомстил

Трамп наказывает Испанию за отказ поддержать операцию против Ирана / © Associated Press

Реклама

Президент Дональд Трамп сердито заявил, что США прекращают торговлю с Испанией, потому что Мадрид не разрешил американцам использовать свои военные базы для ударов против Ирана.

Об этом Трамп сказал во время встречи с кацлером Германии Фридрихом Мерцем, передают The Guardian и CNN.

«Мы разорвем торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь никаких дел с Испанией», — заявил президент США.

Реклама

Кроме того, он затронул вопросы обязательств по расходам НАТО, и в частности, выразил свое недовольство расходами испанского правительства на оборону.

«Каждая европейская страна, по моей просьбе, уплатила 5%, что они и должны делать. И все были с энтузиазмом на этот счет, Германия, все. А Испания этого не сделала», — сказал Трамп.

«А теперь Испания сказала, что мы не можем использовать их базы — и это нормально. Мы могли бы использовать их базы; если бы захотели, мы могли бы просто прилететь и воспользоваться ими. Никто не скажет нам не использовать их. Но мы не стали (это делать). Однако они были недружелюбны. В Испании нет абсолютно ничего, что нам нужно, кроме замечательных людей», — продолжил возмущаться Трамп.

Угроза Трампа прозвучала несколько часов спустя после того, как министр иностранных дел Испании уменьшил вероятность любых действий США в ответ на отказ.

Реклама

«Базы, используемые совместно с США, — это испанские суверенные базы, действующие в рамках договора с Соединенными Штатами, и именно в рамках этой предпосылки — нашего суверенитета и договорных рамок — они могут быть использованы», — сказал Хосе Мануэль Альбарес журналистам после еженедельного заседания кабинета министров во вторник.

«Поэтому в этом нет ничего удивительного или неожиданного, и мы не ожидаем никаких последствий».

Он также сказал, что Вашингтон не просил об использовании баз.

«У меня не было ни одного разговора с ни одним представителем США, и мне не было никаких запросов на этот счет», — добавил он.

Реклама

Ранее Британия, Германия и Испания подчеркнули, что не будут участвовать в военной операции США и Израиля.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес также подчеркнул, что не позволит Америке использовать совместные с ними военные базы для ударов по Ирану.

Аналогичная и позиция НАТО. Глава Альянса Марк Рютте заявил, что их силы не будут участвовать в военной кампании США и Израиля.