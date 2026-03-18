Трамп набросился на союзников из-за Ирана — что сказал

Трамп резко высказался об Иране и раскритиковал союзников по НАТО / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выступил с очередными резкими заявлениями по Ирану, назвав его главным государственным спонсором терроризма и заявив о намерении быстро «вывести страну из строя».

Свою позицию он обнародовал в соцсети Truth Social.

Трамп обратился, в частности, к международным партнерам, не поддержавшим военную операцию США под названием «Эпическая ярость».

«Для всех этих полных идиотов: помните, что Иран считается главным государственным спонсором терроризма. Мы быстро выводим его из строя! — написал Трамп.

Так политик фактически подтвердил жесткую линию по Тегерану и продемонстрировал недовольство позицией союзников.

Что говорил Трамп о НАТО раньше

Накануне Дональд Трамп также подверг критике страны НАТО, которые отказались поддержать действия Вашингтона против Ирана. По его словам, такая позиция является «очень глупой ошибкой».

Заявления прозвучали на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и активизации военных действий США в регионе.

Он также заявил, что Соединенным Штатам следует задуматься о пересмотре своего членства в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны союзников в войне с Ираном.