Трамп набросился с критикой на Папу Римского — что не так

Дональд Трамп

Президент Дональд Трамп подверг резкой критике Папу Льва XIV, осудив его позицию по войне в Иране, и назвал его «ужасным во внешней политике».

Об этом пишет CNN.

«Нам не нравится Папа, утверждающий, что иметь ядерное оружие — это нормально… Он человек, который не считает, что мы должны играть со страной, желающей иметь ядерное оружие, чтобы взорвать мир. Я не поклонник Папы Льва», — заявил Трамп.

Издание Independent отмечает, что Папа Римский Лев XIV из-за разногласий с политикой Дональда Трампа может не посетить США во время его президентства и вместо этого сосредоточится на гуманитарных поездках.

По данным медиа, причиной этого стала напряженная ситуация после встречи между представителем Ватикана и Пентагоном.

Папа неоднократно критиковал политику Трампа, в частности, относительно иммиграции и войн. Он осуждал войну с Ираном и заявлял, что отношение американских властей к мигрантам является «крайне неуважительным».

После ежегодного обращения Папы к дипломатическому корпусу Ватикана в январе, где он раскритиковал стремящиеся к конфликтам государства, Пентагон пригласил на встречу кардинала Кристофа Пьера — личного представителя понтифика в США, отметило издание. Как сообщается, такой контакт был «беспрецедентным».

По информации источников, во время встречи американская сторона выразила недовольство заявлениями Папы, восприняв их как критику политики Трампа. Особое возмущение вызвали слова понтифика, которые могли трактоваться как критика «Доктрины Донро» — обновленной версии «Доктрины Монро», предусматривающей доминирование США в Западном полушарии, отметили в Independent.

Речь шла, в частности, о заявлении Папы, в котором он отметил, что «дипломатия, основанная на диалоге и поиске компромиссов, постепенно заменяется основывающимся на силе подходом».

В Ватикане предполагают, что понтифик может вообще не посетить США в нынешней администрации.

Напомним, Трамп пригласил Папу Римского в свой новую Раду мира. Кроме того, в эту Раду Трамп пригласил диктатора Путина. Однако официального ответа от РФ пока не последовало.