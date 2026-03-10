Трамп начал делать друзьям и советникам удивительный подарок: "Это есть у всех парней"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

79-летний президент США Дональд Трамп, известный своей любовью к дорогим костюмам Brioni, вдруг стал ярым поклонником достаточно бюджетной американской обуви бренда Florsheim. Теперь он покупает эти туфли за свои средства и раздает их как подарки своему ближайшему окружению.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Зачем Трамп раздает обувь

В конце прошлого года Трамп искал что-то более удобное для ежедневной работы и остановил свой выбор на туфлях Florsheim, которые стоят около 145 долларов. Обувь настолько ему понравилась, что он начал массово дарить ее законодателям, советникам Белого дома и VIP-персонам. Президент часто просто угадывает размер ноги собеседника, просит помощника сделать заказ, и уже через неделю в Белый дом прибывает коричневая коробка с туфлями. Иногда Трамп подписывает коробку или добавляет записку с благодарностью.

Среди тех, кто уже получил такой подарок, вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, журналист Такер Карлсон, а также ряд других министров и политиков. Некоторые члены правительства одевают эти туфли неохотно. Один из министров даже посетовал, что ему пришлось отложить свою элитную обувь от Louis Vuitton.

«Это очень смешно, потому что все боятся не носить их», — шутит одна из чиновниц Белого дома.

Курьезы с размером ноги и высоким каблуком

Интересный инцидент произошел в декабре во время встречи в Овальном кабинете. Дональд Трамп обратил внимание на обувь своих коллег и подверг резкой критике, после чего спросил у каждого размер ноги. Рубио ответил, что носит размер 11,5, Вэнс — 13, а еще один политик назвал 7 размер. Тогда президент откинулся в кресле и заявил, что по размеру обуви можно многое сказать о мужчине.

К слову, Марк Рубио уже был знаком с этим брендом. В 2016 году, когда он соревновался с Трампом за президентское кресло, политик носил черные ботинки Florsheim на каблуке за 135 долларов. Тогда Трамп, чей рост составляет 190 сантиметров, высмеял своего оппонента с ростом 178 сантиметров за использование высоких каблуков.

