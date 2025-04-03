Трамп начал мировую торговую войну: как новые пошлины могут ударить по самим США и усилить Китай

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Под лозунгом «Сделаем Америку снова богатой», почти час в саду Белого дома Трамп обвинял иностранных лидеров, «мошенников и стервятников», которые украли у американцев их рабочие места, интеллектуальную собственность и инвестиции. Чтобы американцы покупали американское и сократить торговые дефициты США с разными странами, Трамп, держа в руках таблицу (которую Белый дом потом обнародовал в сети) с перечнем стран, объявил о введении 10% пошлины на весь импорт в Соединенные Штаты из всех стран, а около 60 стран ввел дополнительные тарифы.

К примеру, к экспорту из Китая применят 34% пошлины, а из Евросоюза — 20%. Что любопытно, в этой таблице нет России. К российскому экспорту США, вероятно, применят всего 10% тариф. Хотя Канады и Мексики в этом списке тоже нет. Однако по их экспорту Трамп еще раньше ввел 25% пошлины с исключениями для энергоносителей и автопрома. Правда, дополнительно от 3 апреля администрация Трампа вводит единый 25% тариф на импорт всех авто и почти 150 категорий запчастей в США, что составляет около $460 млрд и, прежде всего, ударит по Германии и Японии.

Такие страны как Британия и Индия надеются договориться с США о преференциях в рамках двусторонних торговых соглашений. Евросоюз, Китай и другие готовятся к введению своих пошлин в ответ. Эксперты предупреждают, что такие действия Трампа могут привести к глобальной рецессии. К тому же за самые большие за почти последние 100 лет объявленные Белым домом ввозные пошлины заплатят и сами американцы из своих карманов. По приблизительным подсчетам, для каждой американской семьи это будет чек от $3,5тыс. до $5 тыс. в год.

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Итак, какие глобальные последствия будет развязана Трампом мировой торговой войной? Что это значит для Европы и как коснется Украины? Ведь мы будем платить 10% тариф на экспорт в США. Об этом читайте в материале ТСН.ua.

Одежда и пингвины: «покупайте американское», но очень дорого

«Годами трудолюбивые американские граждане были вынуждены сидеть в стороне, когда другие страны богатели и становились могущественными, во многом за наш счет. Но теперь наша очередь преуспевать. Я обвиняю бывших президентов и бывших лидеров, которые не выполняли свою работу. Они позволили этому случиться», — заявил президент США, стоя в среду.

Нельзя сказать, что новые экспортные тарифы, о введении которых в среду, 2 апреля, объявил Трамп, стали полной неожиданностью для мира. Это было в его предвыборной кампании. Трамп это постоянно публично отмечал, добавляя, что «иностранные страны обворовывали и продолжают обворовывать США», и администрация Трампа исправит эту несправедливость. Поэтому многие страны, как Китай, Британия или Евросоюз, уже успели подготовиться.

Вместе с этим Белый дом почти не проводил со странами, с которыми в США крупнейшие торговые дефициты, предварительных переговоров. Со стороны Трампа раздавался только язык ненависти и обвинений в их адрес. При этом Вашингтон не выдвинул никаких предложений по решению спорных торговых вопросов в рамках ВТО. «Евросоюз — они очень жесткие торговцы. Вы думаете о ЕС, что они очень дружелюбны. Но они нас разорвали. подтверждено — Ред.), мы применим к ним 46% пошлины», — также заявил Трамп, выступая с речью «Сделаем Америку снова богатой».

Под 10% пошлины попала даже группа безлюдных вулканических островов близ Антарктиды, где живут сами пингвины. В последний раз люди там были почти 10 лет назад. Самые высокие тарифы — 50% и 49% — применят ко всему экспорту из африканского Лесото, французского заморского владения Сен-Пьер и Микелон, и Камбоджи. Шри-Ланка и Бангладеш тоже подверглись 44% и 37% пошлины соответственно. К примеру, Бангладеш имеет крупную швейную промышленность и экспортирует в США много одежды, как и другие страны Южной Азии. Следовательно, удар по этим странам лишь увеличит влияние Китая в регионе.

Министр финансов Скотт Бессент посоветовал странам, которые столкнулись с крупными американскими экспортными пошлинами, «расслабиться, глубоко вдохнуть и не мстить», вводя ответные тарифы, потому что США пойдут на дальнейшую эскалацию. Министр торговли США Говард Лутник неожиданно раскритиковал Евросоюз за то, что ему не нравится американская говядина и курятина, потому что она прекрасна, а европейская — слаба (что бы это ни означало — Ред.). Госсекретарь Марко Рубио дописал в соцсети Х: «Сделано в Америке» — это не просто слоган — это приоритет экономики и национальной безопасности». Правда, сколько за это придется заплатить самим американцам из своих карманов, члены кабинета Трампа умалчивают.

«Можем ли мы получить корректировку (увеличение — Ред.) цен через пошлины? Возможно. Возможно, нет. Как только налоговый законопроект будет принят (Конгресс рассматривает закон о снижении налогов — это еще одно предвыборное обещание Трампа — которые как раз и планируется перекрыть за счет введения экспортных пошлин — Ред.), мы увидим снижение цен для .»

Усиление Китая: администрация Трампа уничтожает доверие к США

По словам Ричарда Стерна, директора Центра федерального бюджета Гровера М. Германа в The Heritage Foundation (ведущий аналитический центр республиканцев, разработавший для второго термина Трампа так называемый проект-2025, который Белый дом и воплощает в жизнь) считает, что администрация Трампа использует тарифы как инструмент для отмены сборов, установленных другими странами, и создания действительно свободной и открытой глобальной торговли.

«Другие страны установили торговые барьеры, субсидировали свою продукцию (как-то, например, Китай, делая товары других стран на глобальных рынках неконкурентными — Ред.) и совершили кражи интеллектуальной собственности. Цель — использование этих тарифов как переговорного инструмента государственного управления, чтобы разрушить эти барьеры н.

Но, несмотря на то, что себе напланировала команда Трампа, ожидая триллионных поступлений от введенных экспортных пошлин, на самом же деле это ведет к более сегментированной мировой торговле и росту таких крупных игроков, как Китай и Индия, где власть не особо зависит от избирательных циклов и может предложить мировые более «надежные». Ведь второй президентский термин Трампа надолго подорвет доверие к США как стабильному и надежному союзнику и партнеру. Так как, например, введенные 32% тарифы по экспорту Тайваня — мирового лидера производства микрочипов (они, кстати, не подпадают под пошлины) — подрывает не только экономику острова, но и его безопасность, учитывая недавно начатые Китаем военные учения вокруг Тайваня.

Премьер Италии Джорджа Мэлони, которая, как считается, имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом, раскритиковала введенные США экспортные пошлины, назвав это неправильным шагом. Премьер Франции Франсуа Байру вообще считает это решение администрации Трампа «катастрофой для мировой экономики».

«Правительство важнейшего государства на планете — США — этой торговой войной вернулось против своих союзников и больше не солидарно с ними. Это открывает время неопределенности, которое ставит под сомнение то, что мы так долго строили, и которое ставит под сомнение нашу экономику и французское общество в целом», — добавил Франсуа Байру.

Досталось даже Израилю. К его экспорту США применили 17% тарифов. Хотя считается, что традиционно республиканцы более дружелюбно относятся к Тель-Авиву, чем демократы. К украинскому экспорту в США администрация Трампа тоже применит 10% пошлины. По словам первого вице-премьера-министра экономики Юлии Свириденко, Украине будет сложно, но это не критично. Для Киева будет действовать общая пошлина в 10%. Каких-то отдельных высших пошлин, таких как у Молдовы — 31%, или в ЕС — 20%, в отношении Украины нет.

В 2024 году украинский экспорт в США составил $874 млн, из которых $363 приходилось на чугун, и еще $112 млн — на трубы. Украина же купила у США товаров на сумму $3,4 млрд.

«Наши пошлины на американские товары достаточно низкие. На автомобиле ставка 10%, на уголь и нефть — 0%. Поэтому сейчас у нас есть шансы договориться на других условиях — американское заявление четко говорит о такой возможности. Украине есть, что предложить США как надежный союзник и партнер. От справедливых пошлин выиграют обе наши страны», –.

Однако больше всего, как отмечают эксперты, пострадают именно американские производители. К примеру, Совет по производству алкогольных напитков США призвал администрацию Трампа не вводить импортные пошлины для отрасли, которая и так пострадала от ранее введенных 25% тарифов на сталь на алюминий. К тому же в ЕС уже применяет 25% тарифы на американский виски, а Канада ввела 25% тарифы на ввоз всего американского алкоголя в страну.

То же касается и американской строительной отрасли. Дело в том, что около 80% пиломатериалов хвойных пород, получаемых из сосны, ели, пихты и других хвойных пород, импортируется из Канады. Национальная ассоциация строителей домов США подсчитала, что таможенные пошлины на пыле- и другие важные стройматериалы могут увеличить среднюю стоимость дома на $9,2 тыс. А снижение стоимости жилья и его большая доступность для американцев было одним из главных предвыборных обещаний штаба Трампа.

Дата публикации 08:44, 02.04.25 Количество просмотров 75 Трамп объявил 2 апреля "днем увольнения"! Все в шоке!