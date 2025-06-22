Трамп начал новую войну: в Кремле отреагировали на удар США по Ирану

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Реклама

В Кремле истерично отреагировали на ночной удар США по ядерным объектам Ирана. МИД РФ заявил о вопиющем нарушении международного права, а заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил американского президента Дональда Трампа в развязывании новой войны.

«Трамп, который пришел как президент-миротворец, начал новую войну для США», — написал в воскресенье, 22 июня, Медведев в своем Telegram-канале.

Главный рупор Кремля в соцсетях добавил, что «с таким успехом Трамп не получит Нобелевскую премию мира».

Реклама

Медведев утверждает, что «абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США», а некоторые государства даже «готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». При этом он не уточнил, есть ли среди них Россия, которая является «стратегическим партнером» исламской республики.

Также он выразил уверенность, что удар американцев не нанес серьезного ущерба, но сплотил иранцев вокруг режима аятолл, и теперь Тегеран точно будет создавать ядерное оружие.

Еще один российский политик, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПР) России и председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что «последствия эскалации грозят распространиться за пределы региона»

«Вашингтон понимает неизбежность ответа Тегерана. Все это выводит спираль конфронтации на новый уровень и увеличивает риски Третьей мировой войны», — написал он в Telegram.

Реклама

Министерство иностранных дел России отозвалось циничным заявлением с осуждением атаки США на ядерные объекты Ирана, которая «нарушает международное право».

«Безответственное решение подвергнуть территорию суверенного государства ракетным и бомбовым атакам, какими бы аргументами это ни было представлено, вопиюще нарушает международное право, Устав Организации Объединенных Наций и резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства государства-агрессора.

Российский МИД призвал «к прекращению» и к созданию условий для «возвращения ситуации в политическое и дипломатическое русло».

Между тем пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил российским пропагандистам, что хозяин Кремля не планирует разговаривать с Трампом о том, что произошло в Иране. Но добавил, что «при необходимости» такой телефонный звонок «можно быстро согласовать».

Реклама

Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после удара США по ядерным объектам заявил, что срочно отправится в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным