Трамп надеется на помощь Китая в войне против Ирана

Президент США Дональд Трамп утверждает, что «многие страны» пришлют военные корабли для контроля судоходства в Ормузском проливе, который заблокирован Ираном. Среди названных американским лидером стран — Китай.

Об этом он написал в субботу, 14 марта, в заметке в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея и Великобритания пришлют военные корабли, чтобы ключевой для транспортировки нефти судоходный канал оставался «открытым, безопасным и свободным» и ему больше не угрожал Иран.

Между тем, по его словам, США будут «бомбить береговую линию до беспамятства и постоянно обстреливать иранские лодки и корабли с воды».

Трамп утверждает, что США «уничтожили 100% военного потенциала Ирана», но говорит, что им все еще «легко» использовать дроны, мины и ракеты ближнего радиуса действия.

«Так или иначе, но мы скоро получим Ормузский пролив», — добавил он.

Как сообщает Sky News, Великобритания пока не сообщала, что будет отправлять военные корабли для контроля над этим водным путем.

Напомним, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что европейские и арабские страны смогут получить свободный проход через Ормузский пролив, если разорвут дипломатические отношения с США и Израилем.

На этой неделе США получили данные о подготовке Ирана к размещению морских мин в судоходном коридоре Ормузского пролива.

По данным разведки, иранская сторона привлекает к операции малогабаритные суда. Каждое из них способно транспортировать от двух до трех единиц минного вооружения.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что приоритетом военной операции США против Ирана стало разминирование Ормузского пролива, а также атаки на военно-морские базы, ракетные установки и другие объекты, которые могут мешать свободному судоходству.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США обеспечат сопровождение судов через Ормузский пролив при необходимости.