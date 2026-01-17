Трамп наказал страны, которые встали на защиту Гренландии

Дональд Трамп / © Associated Press

Соединенные Штаты введут 10-процентные тарифы для нескольких европейских стран, которые встали на сторону Гренландии, отправив на остров своих военных. Среди стран НАТО, которые решил наказать американский президент Дональд Трамп, — Великобритания, Франция и Германия.

О своем решении президент США написал в субботу, 17 января, в своей соцсети Truth Social, сообщает The Guardian.

«Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия отправились в Гренландию с неизвестной целью. Это очень опасная ситуация для безопасности и выживания нашей планеты», — говорится в заметке Дональда Трампа.

Президент США заявил, что с 1 февраля на все товары, экспортируемые этими странами в Соединенные Штаты, будут введены 10% тарифы, а с 1 июня — 25%.

«Эти таможенные пошлины будут подлежащими уплате до момента заключения соглашения о полном и абсолютном приобретении Гренландии», — добавил он.

Трамп повторил свое предупреждение о том, что «Китай и Россия хотят Гренландию», заявив, что «Дания ничего не может с этим поделать».

Он также заявил, что США якобы много лет «субсидировали Данию и все другие страны Европейского Союза», не взимая с них тарифов или любых других форм вознаграждения. За это, считает Трамп, Дания должна «отблагодарить» США и отдать контроль над островом Гренландия.

Напомним, накануне, 16 января, президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить экономическое давление для реализации планов по Гренландии. Во время круглого стола в Белом доме он отметил, что контроль над островом является вопросом стратегической важности для Соединенных Штатов.